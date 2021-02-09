Gelinim Mutfakta Ağzı Açık tarifi | Ağzı Açık nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta Ağzı Açık tarifi... Kanal D'nin reyting rekortmeni Gelinim Mutfakta programı bugün de Seda Sayan'ın sunumuyla ekranlara geliyor. Gelinlerin yemek yapma hünerlerini sergilediği yarışma programında bugün (9 Şubat 2021) Ağzı Açık adlı yemek yapılacak. Peki Ağzı Açık nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte yanıtları...

AĞZI AÇIK MALZEMELERİ VE TARİFİ

Ağzı Açık yemeği için hazırlık ve pişirme süresi 40 dakikadır.

Hamuru için;

2 su bardağı un

1 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım bardak su

İç harcı için;

150 gr kuzu kıyma

1 adet küçük boy kuru soğan

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı biber salça

AĞZI AÇIK NASIL YAPILIR?

Kıymaya pul biber, yenibahar, karabiber, salça ve kıyılan soğan eklenir ve yoğrulur. Un,su, yoğurt ve zeytinyağından yoğrulan hamur tepsi büyüklüğünde açılır.

Bir çaydanlık kapağı ya da kesme kalıbıyla düzgün yuvarlaklar çıkarılır. Hamurların ortasına ceviz büyüklüğünde alınan kıyma yayılır.

Hamurun kenarları tırnak tırnak kıvrılır. Isınmaya başlayan sıvı yağa ilk önce kıymalı yüzü gelecek şekilde atılarak kızartılır. Arada ters yüz edilir.

Kızaran ağzı açıklar kağıt havluya alınır, ardından yayvan bir tabağa dizilerek servis edilir.