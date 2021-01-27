Gelinim Mutfakta Baklalı Yaprak Dolması tarifi | Baklalı Yaprak Dolması nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Baklalı Yaprak Dolması yapılışı ve tarifi... Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Baklalı Yaprak Dolması yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Baklalı Yaprak Dolması nasıl yapılır? Baklalı Yaprak Dolması tarifi ve Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde...

BAKLALI YAPRAK DOLMASI MALZEMELERİ VE TARİFİ

haşlanmış 1 su bardağı bakla

1/2 çay bardağı bulgur

haşlanmış 1/2 çay bardağı yarma

1 adet soğan

1 yemek kaşığı salça

1 avuç maydanoz

1 avuç dere otu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı kimyon

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 kase asma yaprağı

GELİNİM MUTFAKTA BAKLALI YAPRAK DOLMASI NASIL YAPILIR?

Bir tencerede zeytinyağında ince doğranmış soğanı pembeleşene kadar çeviriyoruz. Üstüne salça ekliyoruz. Kabukları soyulmuş baklaları, yarma ve bulguru koyup karıştırıyoruz. Üstüne 1/2 çay bardağı su ekleyip karıştıra karıştıra su çekene kadar hafif pişiriyoruz.

Baharatları ve taze otları ekleyip karıştırıp bir başka kaba alıyoruz. Sıcak sudan geçirip asma yapraklarını da sıkıp kullanıma hazır hale getiriyoruz.

Asma yapraklarınız büyükse ikiye bölerek eğer küçükse tek yaprak halinde baş parmağın yarısı büyüklüğünde sarıyoruz.

Tencere altına halka halka doğranmış soğanları koyup üstüne sarmaları yerleştiriyoruz. Tencere büyüklüğünüze göre su ekleyip, en üste ağırlık yapması için tabak koyup 15-20 dakika pişiriyoruz. Pişip pişmediğini tadarak anlayabilirsiniz.

Pişip dinlendikten sonra suyunu süzüp servis tabağına ters çevirerek servis yapabilirsiniz afiyet olsun.