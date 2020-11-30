Gelinim Mutfakta Çibörek (Çiğbörek) tarifi |Çibörek (Çiğbörek) nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Çibörek (Çiğbörek) yapılışı ve tarifi.. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Çibörek (Çiğbörek) yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Çibörek (Çiğbörek) nasıl yapılır? Çibörek (Çiğbörek) tarifi ve Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde...

ÇİBÖREK (ÇİĞBÖREK) TARİFİ VE MALZEMELERİ

Malzemeler

Hamuru için:

3 su bardağı un

1 tatlı kaşığı

1 su bardağı ılık su

İç harcı için:

250 gram orta yağlı kıyma

1 küçük kuru soğan

Karabiber

Tuz

Su

Kızartmak için:

Sıvı yağ

ÇİBÖREK TARİFİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle su ve tuzu yoğurma kabında karıştırın.

Ardından bir yandan yoğurun bir yandan azar azar unu ekleyin.

Çibörek hamuru sert olmalıdır. Bu kıvamı elde edecek şekilde un ve su miktarını değiştirebilirsiniz.

Yoğurduğunuz hamuru üzerini örterek kısa bir süre dinlendirin.

Bu esnada böreğin içi için soğanı rendeleyin.

Tek sefer çekilmiş kıymayla karıştırın.

Tuz ve karabiberini ilave edin.

Bir miktar da su ekleyerek kıymanın sulanmasını sağlayın. Kıymayı sulandırmazsanız böreğin içinde topaklanır, dağılmaz.

Hamuru bezelere ayırıp çok büyük olmayacak şekilde açın.

Ortasına kıymalı içten koyup D şeklinde katlayın.

Daha iyi yapışması için kenarlarını kesin. Kestiğiniz parçaları atmayın, birleştirip yeniden açabilirsiniz.

Börekleri hazırlarken ilk yaptıklarınızın kurumaması için üstlerini mutlaka örtün.

Bütün malzemeyi bu şekilde tükettikten sonra börekleri kızartma işlemine başlayın.

Sıvı yağı iyice kızdırdıktan sonra börekleri ikişer ikişer tavaya alın.

Kızartırken tavayı sallarsanız daha iyi kabarır. Altını üstünü kontrol ederek kızartın.

Çiböreğiniz hazır! Afiyet olsun...