Gelinim Mutfakta Dalyan Köfte tarifi | Dalyan Köfte nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Dalyan Köfte yapılışı ve tarifi.. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Dalyan Köfte yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Dalyan Köfte nasıl yapılır? Dalyan Köfte tarifi ve Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde...

DALYAN KÖFTE TARİFİ VE MALZEMELERİ

yarım kğ kıyma

1 adet yumurta

yarım demet ten az maydanoz

1 dilim ekmek

1 adet soğan

yarım çay bardağı zeytinyağ

tuz

karabiber

kimyon

İç Malzemeleri;

3 adet haşlanmış yumurta

2 adet haşlanmış havuç

1 adet haşlanmış patates

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yumurtanın akı

1 su bardağı konserve bezelye

Sos İçin Malzemeler;

2 yemek kaşığı tereyağ

2 adet domates

tuz

DALYAN KÖFTE NASIL YAPILIR?

İlk olarak harcı hazırlayın önce soğanı rendeleyin.

Ekmeğin içini robottan çekin.

Derince bir kaba kıymayı, maydanozu, rendelenmiş soğanı ve ekmek kırıntısını ilave edin. Birer çay kaşığı tuz, kimyon, karabiber ekleyin.

Bir yumurtanın tamamını kırın diğer yumurtanın da sarısını ekleyin ve iyice yoğurun.

15-20 dakika dolapta dinlendirmeye bırakın.

Köfte dinlendikten sonra fırın tepsinize aliminyum folyo serin köfteyi tepsiye dökün ve elinizle bastırarak tepsinin tamamına serin tam ortaya olacak şekilde uzun biçim de yumurta, havuç, patates ve bezelyeleri yerleştirin.

Aliminyum folyo yardımıyla köfteyi dolayın folyoyu çıkarın ve köftenin birleşme yeri alta gelecek şekilde fırın kabınıza yerleştirin salçayı sulandırıp üzerine sürün tekrar folyo ile tepsiyi kapatın ve önceden ısıtılmış fırına verin arada kontrol ederek köftenin çıkan suyundan kaşık yardımıyla üzerine dökün kurumasın.

Fırında 20 dakika kadar pişirin bir yandan da tereyağı tavaya alıp ateşe koyun erimeye başlayınca kabukları soyulup ince ince doğranmış domatesleri ve tuzu da ekleyip 5 dakika domatesler ölünceye kadar kavurun.

Köfte pişince dilim dilim kesin servis tabağına alın ve üzerine hazırlamış olduğunuz sostan dökün.

Afiyet olsun.