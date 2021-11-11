Gelinim Mutfakta damat bohçası tarifi | Kokusunu duyan başına üşüşüyor!
Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün damat bohçası tarifi deneniyor. Bu lezzetin kokusunu duyan anında başına üşüşüyor. Programı kaçırmadan izleyenler tarifi merakla araştırım malzemelerini arıyor. İşte Gelinim Mutfakta damat bohçası tarifi...
Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışma programında bugün gelinler damat bohçası tarifini deniyor. Parmak yedirten bu lezzeti denemek isteyen seyirciler merakla 'damat bohçası malzemeler nelerdir?' sorusunu aratıyor. İşte Gelinim Mutfakta damat bohçası tarifi...
GELİNİM MUTFAKTA DAMAT BOHÇASI TARİFİ
MALZEMELERİ
500 gram kuzu kuşbaşı
3 yemek kaşığı sıvıyağ
2 adet soğan
4 diş sarımsak
2 adet patlıcan
2 adet sivribiber
2 adet domates
KREP İÇİN
500 mililitre süt
1 adet yumurta
5 yemek kaşığı un