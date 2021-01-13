Gelinim Mutfakta Empanadas (Meksika Böreği) tarifi | Empanadas nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Empanadas (Meksika Böreği) yapılışı ve tarifi... Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Empanadas (Meksika Böreği) yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Empanadas (Meksika Böreği) nasıl yapılır? Empanadas (Meksika Böreği) tarifi ve Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA EMPANADAS (MEKSİKA BÖREĞİ) TARİFİ

MALZEMELER

Hamuru için

Yarım su bardağı su

1 yumurta

1 tatlı kaşığı sirke

3 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

75 g tereyağı



İç harcı için

1 soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

200 g az yağlı kıyma

1 yemek kaşığı tatlı biber salçası

1 kırmızı kapya biberi

10 dal maydanoz

Tuz

Karabiber



Üzeri için

1 yumurta

1 yemek kaşığı su

Sosu için

1 demet fesleğen

4-5 dal roka

2 diş sarımsak

Yarım çay bardağı zeytinyağı



EMPANADAS NASIL YAPILIR?

Hamuru için, su, yumurta ve sirkeyi geniş bir karıştırma kabına alın. Bir mikser yardımıyla çırpıp elediğiniz un, tuz ve küp doğradığınız tereyağını ilave edin.

Tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar yoğurun. Kulak memesi kıvamına gelen hamurunuzu hafif unladığınız tezgah üzerine alın. 4-5 dakika daha yoğurup streç film ile sarın. Buzdolabında 45 dakika dinlendirin.

İç harcı için, yemeklik doğradığınız soğanı zeytinyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. Kıymayı ilave edin ve rengi dönünceye kadar sotelemeye devam edin.

Salça, ince doğradığınız kırmızı kapya biberi ve maydanozu ilave edin. Tuz ve karabiberle tatlandırıp kıyma suyunu çekinceye kadar pişirin. Ocaktan alın.

Dinlenen hamuru 6 eşit bezeye ayırın. Bezeleri bir merdane yardımıyla ince yuvarlaklar elde edecek şekilde açın.

Hamurların yarısına kıymalı harçtan yayın. Yarım ay şeklinde kapatın. Kenarlarını içe doğru sararak şekil verin.

Empanadasları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzeri için yumurta sarısı ve suyu bir kasede çırpıp empanadasların üzerine sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarıncaya kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Sosu için, fesleğen, roka ve sarımsakları tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar mutfak robotundan geçirin.

Zeytinyağını ilave edip 1-2 dakika daha karıştırın. Sosu bir servis kasesine alın.

Empanadasların üzerine birer tatlı kaşığı kadar sostan gezdirin. Kalan sos ile birlikte sıcak servis yapın. Afiyet olsun.

Empanadas Tarifinin Püf Noktaları Nelerdir?

Tereyağını önce buzdolabında bekletin, ardından küp küp keserek kullanın.

Tarifin iç harcında tavuk eti, kuşbaşı et veya meyve kullanabilirsiniz.

Sevdiğiniz baharatlarla kıymayı daha lezzetli hale getirebilirsiniz.

Empanadasları, istediğiniz şekil ve boyutlarda sunabilirsiniz.