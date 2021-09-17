Gelinim Mutfakta evhamlı çatlak kurabiye tarifi | Evhamlı çatlak kurabiye nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün gelinler evhamlı çatlak kurabiye tarifini deniyor. İzleyici merakla tarifin yapılışını araştırıyor. Biz de Evhamlı çatlak kurabiye nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta evhamlı çatlak kurabiye tarifi...

EVHAMLI ÇATLAK KURABİYE MALZEMELERİ

2 su bardağı un

2 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

Yarım su bardağı toz şeker

1 çay kaşığının ucu ile tuz

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 paket vanilya

1 kahve fincanı kakao

Kurabiyeleri bulamak için

Yarım su bardağı pudra şekeri

EVHAMLI ÇATLAK KURABİYE NASIL YAPILIR?

Pudra şekeri haricinde tüm malzemeyi yoğurma kabına alın, tüm malzeme iyice karışana kadar yoğurun.

Bir süre sonra hamur elinizde dağılmaya başlayacak ve yağını dışarıya atacak. Bu durumda sakın fazladan un eklemeyin.

Hamuru toplayıp streç filme sarın, altına bir tabak koyarak buzdolabında minimum 2 saat mümkünse 1 gece dinlendirin. Pudra şekerini bir tabağa alın.

Dinlenmiş hamurdan cevizden biraz ufak parçalar kopartarak elinizde yuvarlayın ve pudra şekerine bulayın. 2-3 cm aralıklarla fırın tepsisine dizin.

180 derece önceden ısıtılmış fırında 15 dakika kadar pişirin.