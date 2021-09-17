Rıdvan Dilmen'in TRT'den aldığı ücret dudak uçuklattı! Ünlü yorumcu 8.5 milyon TL kazanıyor!Uzmanlar 30 yaşından sonra tüketilmemesi gereken besinleri açıkladıKYK misafir öğrenci ücreti 2021 | KYK misafir öğrenci ücreti ne kadar 2021?KYK 6.tip yurt nedir? | KYK yurt tipleri nedir 2021?Gelinim Mutfakta'da gözyaşları sel oldu! Yaren'in kayınvalidesi Filiz Hanım anlattıklarıyla Demet Akalın'ı bile ağlattı!Gelinim Mutfakta 17 Eylül 2021 Cuma puan durumu | 17 Eylül Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?Türkiye - İrlanda Ampute Futbol Şampiyonası çeyrek final maçı canlı izle | TRT Spor 2 canlı yayın izle linkiGelinim Mutfakta evhamlı çatlak kurabiye tarifi | Evhamlı çatlak kurabiye nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Teknoloji duayeni Sir Clive Sinclair hayatını kaybetti!Balina saldırısına uğrayan genç, denizde korku filmini aratmayan sahneler yaşadı
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. YEMEK TARİFLERİ
  3. Gelinim Mutfakta evhamlı çatlak kurabiye tarifi | Evhamlı çatlak kurabiye nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta evhamlı çatlak kurabiye tarifi | Evhamlı çatlak kurabiye nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde evhamlı çatlak kurabiye tarifi verildi. Gelinler tarifi en güzel yapmak için birbirleriyle yarışırken izleyiciler yapılışını merak ediyor. Peki Evhamlı çatlak kurabiye nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta evhamlı çatlak kurabiye tarifi...

Gelinim Mutfakta evhamlı çatlak kurabiye tarifi | Evhamlı çatlak kurabiye nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün gelinler evhamlı çatlak kurabiye tarifini deniyor. İzleyici merakla tarifin yapılışını araştırıyor. Biz de  Evhamlı çatlak kurabiye nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta evhamlı çatlak kurabiye tarifi...

EVHAMLI ÇATLAK KURABİYE MALZEMELERİ

2 su bardağı un

2 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

Yarım su bardağı toz şeker

1 çay kaşığının ucu ile tuz

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 paket vanilya

1 kahve fincanı kakao

Kurabiyeleri bulamak için

Yarım su bardağı pudra şekeri

Gelinim Mutfakta evhamlı çatlak kurabiye tarifi | Evhamlı çatlak kurabiye nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

EVHAMLI ÇATLAK KURABİYE NASIL YAPILIR?

Pudra şekeri haricinde tüm malzemeyi yoğurma kabına alın, tüm malzeme iyice karışana kadar yoğurun.

Bir süre sonra hamur elinizde dağılmaya başlayacak ve yağını dışarıya atacak. Bu durumda sakın fazladan un eklemeyin.

Hamuru toplayıp streç filme sarın, altına bir tabak koyarak buzdolabında minimum 2 saat mümkünse 1 gece dinlendirin. Pudra şekerini bir tabağa alın.

Dinlenmiş hamurdan cevizden biraz ufak parçalar kopartarak elinizde yuvarlayın ve pudra şekerine bulayın. 2-3 cm aralıklarla fırın tepsisine dizin.

180 derece önceden ısıtılmış fırında 15 dakika kadar pişirin.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT