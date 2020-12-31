Gelinim Mutfakta Hindi Tandır Narlı Fıstıklı Pilav tarifi |Hindi Tandır Narlı Fıstıklı Pilav nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Hindi Tandır Narlı Fıstıklı Pilav yapılışı ve tarifi.. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün İmam Bayıldı yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Hindi Tandır Narlı Fıstıklı Pilav nasıl yapılır? Hindi Tandır Narlı Fıstıklı Pilav tarifi ve Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde...

HİNDİR TANDIR NARLI FISTIKLI PİLAV TARİFİ VE MALZEMELERİ

Hindi Tandır İçin Malzemeler:

1 tane kemikli olacak şekilde hindi budu ya da kalça kısmı

1 tane büyük olacak şekilde kuru soğan

8 ya da 10 diş kadar arzuya göre sarımsak

8 dal olacak şekilde ayarlanmış taze kekik

3 büyük taze patates

1 tane havuç

Yarım çay bardağı kadar su

3 ya da 4 büyük kaşık zeytinyağı

Tuz ve karabiber



Hindi Tandır Yapılışı:

Öncelikle fırını 200 derece olacak şekilde ayarlayın bu tarifte fırının önceden ısıtılması önemli.

Soğanı eşit bir şekilde dört parçaya bölün. Sarımsakları bütün kullanacağınız için sadece soymanız yeterli. Patatesler ve havuçlar iri bir şekilde soyulup doğranmalı.

Hindi eti fırın kabına konulmadan önce üzerine bıçak yardımıyla küçük çok derin olmayan çizikler atılmalı ve kaba yerleştirilmeli. Zeytinyağı ve karabiber ile tuzu bir kapta karıştırdıktan sonra eti bu karışımla avun. Ardından sağanlar ile sarımsakları etin her yerine yayın son olarak da patateslerle havuçları koyun soğanın altta olması ete daha güzel bir koku ve tat verecektir. Son olarak kekik dallarını en üstte yerleştirin. Üzerine su koyun.

Folyo ile kaplayarak tamamen kapatın ve yarım saat kadar fırına koyun. Yarım saat ardından 180 derecede yavaş yavaş pişmesi için fırının derecesini düşürün ve 1 saat bekleyin. 1 saatin ardından folyoyu çıkararak 160 dereceye getirdiğiniz fırında üstünün kızarmasını bekleyin ve yarım saat daha pişirin. Ardından servis edebilirsiniz.

Narlı Fıstıklı Pilav Malzemeleri

2 su bardağı pirinç

2 su bardağı su

1 nar

1 su bardağı taze sıkılmış nar suyu

2 çay bardağı soyulmuş Antep fıstığı

30 gr tereyağı

Tuz

Narlı fıstıklı pilav yapılışı

Pirinci yıkayın. Narın kabuğunu soyup tanelerini ayıklayın. Tereyağının yarısını tencerede eritip 1 bardak pirinci ekleyin. Devamlı karıştırarak 1-2 dakika kavurun. 1.5 bardak su ve 1 çay kaşığı tuz ilave edip tencerenin kapağını kapatın.

Su kaynamaya başlayınca ateşi kısıp pirinçler suyunu çekene kadar pişirin. Ocaktan alıp 1 bardak Antep fıstığını ekleyip harmanlayın.

Kalan yağı başka bir tencerede eritip kalan pirinci ekleyin. 1-2 dakika kavurun. Nar suyu, kalan su ve 1 çay kaşığı tuzu ilave edip tencerenin kapağını kapatın.

Su kaynamaya başlayınca ateşi kısıp pişirin. Ocaktan alıp kalan 1 bardak Antep fıstığını ekleyin.

İki renkli pilavı tencereye alıp harmanlayın. Ortası delik kek kalıbına döküp servis tabağına ters çevirerek alın.

Üzerini nar taneleriyle süsleyip servis yapın.