Gelinim Mutfakta Hünkar Beğendi tarifi | Hünkar Beğendi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta Hünkar Beğendi nasıl yapılır? Hafta içi her gün Onur Büyüktopçu'nun sunumu ile birbirinden lezzetli yemeklerin yarıştığı Gelinim Mutfakta'da bugün gelinler Hünkar Beğendi yapıyor. Peki Gelinim Mutfakta Hünkar Beğendi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Hünkar Beğendi tarifi..

HÜNKAR BEĞENDİ MALZEMELERİ VE TARİFİ

Et için:

600 gramkuzu but (arzuya göre dana eti)

2 adetorta boy kuru soğan

4 dişsarımsak

3 yemek kaşığızeytinyağı

3 adetorta boy domates

1 yemek kaşığıdomates salçası

2 su bardağısıcak su

1 çay kaşığıtuz

Beğendi için:

4 adetorta boy patlıcan

1,5 su bardağısüt

1,5 yemek kaşığıun

1 yemek kaşığıtereyağı

1/2 su bardağırendelenmiş kaşar peyniri

1 çay kaşığıtuz

1 çay kaşığıtaze çekilmiş tane karabiber

HÜNKAR BEĞENDİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak patlıcanlar fırında ya da ocakta közlenir. (Ben kemer patlıcan kullandığım için beğendi çekirdekli oldu. Siz mümkünse çekirdeksiz patlıcan kullanın)

Közlenen patlıcanlar kabuğu soyulup doğranır.

Tavada yağ ve un kavrulur.

Patlıcanlar tavaya eklenir ve iyice ezilir.

Ocağın altı iyice kısılarak süt yavaş yavaş karıştırarak patlıcana ilave edilir.

İyice karıştırılır.

Ardından kaşar eklenir, ocak kapatılır.

Kaşar da tamamen karıştırılarak beğendi hazırlanır.

Ayrı bir tava yağ ile ocağa konur.

Tava ısındığında etler ilave edilir.

Etler suyunu bırakıp çekene kadar kavrulur.

İnce doğranmış soğan ve biberler eklenir.

Onlar da kavrulunca salça eklenip karıştırılır.

Salçadan sonra çekirdekleri alınıp doğranmış domates eklenir.

1,5-2 su bardağı su da göz kararı eklenerek kapağı kapatılıp etler pişene kadar pişirilir.

Piştikten sonra tuzu karabiberi eklenir. (Eğer etiniz geç pişecek bir et ise düdüklüde haşlayıp yapabilirsiniz. Su yerine et suyunuzu ilave edip pişirirseniz de aynı tadı elde edersiniz.)

Servis tabağınıza önce beğendiyi üstüne de etinizi koyarak servis edebilirsiniz.