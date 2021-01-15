Gelinim Mutfakta Kadayıf dolması tarifi | Kadayıf dolması nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Kadayıf dolması yapılışı ve tarifi... Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Kadayıf dolması yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Kadayıf dolması nasıl yapılır? Kadayıf dolması tarifi ve Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde...

KADAYIF DOLMASI TARİFİ VE MALZEMELERİ

Malzemeleri

- 300 gram taze tel kadayıf

- 1 su bardağı kırılmış ceviz

Bulamak için;

- 3 adet yumurta

- Yarım su bardağı süt

- Yarım paket vanilya

Kızartmak için;

- Sıvı yağ

- Şerbeti için;

- 2 su bardağı şeker

- 2,5 su bardağı su

- 3-4 damla limon suyu

Kadayıf dolması tarifi

KADAYIF DOLMASI NASIL YAPILIR?



1. adım: İlk olarak şerbeti hazırlıyoruz. Bunun için şeker ve suyu yaklaşık 20dk kaynatıyoruz.

2. adım: Ocaktan almaya yakın içerisine 3-4 damla limon suyu damlatıyoruz.

3. adım: Şerbetin oldukça soğuk olması gerekiyor o nedenle benim önerim şerbeti çok önceden yaparak dolaba kaldırmanız. Kadayıfı elimiz ile biraz ayırıyoruz.

4. adım: Avuç içi kadar parça alarak tezgah üzerinde açıyoruz.

5. adım: Bir kenarına kırılmış ceviz içinden koyarak sıkıca kenarlarını da toparlayarak sarıyoruz.

6. adım: Kalan kadayıfları da bu şekilde sarıyoruz.

7. adım: Bir kap içerisinde yumurta, süt ve vanilyayı iyice çırpıyoruz.

8. adım: Hazırladığımız kadayıfları yumurtalı karışıma bulayarak elimiz ile düzeltiyoruz.

9. adım: Fazla gelen yumurtayı elinizle sıkabilirsiniz.

10. adım: Derin bir tencereye bolca sıvı yağ koyuyoruz ve kızdırıyoruz.

Kızmış olan yağ içerisine kadayıf dolmalarını atarak her tarafını güzelce kızartıyoruz.

Tencereden alır, almaz hemen soğuk olan şerbetin içerisine bırakıyoruz.

3-4 dakika kadar şerbetin içerisinde tutarak servis tabağına alıyoruz.



Afiyet olsun...