Gelinim Mutfakta Kaşarlı Karnabahar Köftesi tarifi |Kaşarlı Karnabahar Köftesi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta programının izleyicileri bugün ekranları başında yarışmacıların yaptığı Kaşarlı Karnabahar Köftesi'nin tarifini almaya hazırlanıyor. Bizler de sizler için programda verilen Kaşarlı Karnabahar Köftesi malzemelerini ve tarifini haberimizde derledik.

KAŞARLI KARNABAHAR KÖFTESİ MALZEMELERİ

Afiyetle yiyebileceğiniz Kaşarlı Karnabahar Köftesi için malzemeler;

Yarım karnabahar

2 adet yumurta

1-1,5 su bardağı galeta unu

Bir tutam maydanoz

3-4 dal yeşil soğan

Bir fiske tuz

Pul biber, kekik gibi baharatlar (damak tadınıza göre)

İçi için parça parça kesilmiş kaşar peyniri gereklidir.

KAŞARLI KARNABAHAR KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

Karnabaharı yıkadıktan sonra parçalar haline ayırıp çok az bir suda ocakta haşlayın

Sonra süzün ve suyunu iyice giderdikten sonra elinizle veya ezme aletinizle fazla hamur olmayacak şekilde ezin.

Daha sonra maydanozu, yeşil soğanı, baharatlarınızı ve galeta ununuzu döküp, elinizle yoğurun. (Harç eğer cıvık olmuşsa, galeta ununu biraz daha arttırabilirsiniz.)

Harcınızdan aldığınız parçaların arasına kesilmiş kaşar peynirinizden yerleştirip, köfte haline getirin.

Bütün harcı köfte yapınca bolca yağda kızartıp, havlu peçetede yağını çektirin. Afiyet Olsun.