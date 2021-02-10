Gelinim Mutfakta Kış Türlüsü ve Pembe Pilav tarifi | Kış Türlüsü ve Pembe Pilav nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Kış Türlüsü ve Pembe Pilav tarifi... Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Kış Türlüsü ve Pembe Pilav tarifi yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Kış Türlüsü ve Pembe Pilav tarifi nasıl yapılır? Kış Türlüsü ve Pembe Pilav tarifi ve Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde...

KIŞ TÜRLÜSÜ MALZEMELERİ VE TARİFİ

Kış Türlüsü malzemeleri şöyle,

-120 gr. kuzu eti

-10 adet arpacık soğan

-2 diş sarımsak

-3 yemek kaşığı zeytinyağı

-2 yemek kaşığı tereyağı

-1 adet patates

-1 adet kereviz

-2 adet kereviz sapı

-1 adet pırasa

-1 adet yeşil biber

-5 adet mini havuç

-Konserve nohut

-1,5 su bardağı su

-1 yemek kaşığı biber salçası

-1 yemek kaşığı domates salçası

-Bir tutam kereviz yaprağı

- Bir tutam tuz

-Bir tutam karabiber

-Bir tutam pul biber

KIŞ TÜRLÜSÜ NASIL YAPILIR?

Etleri zeytinyağ eklediğimiz tavada soteleyerek başlayalım. Et suyunu salıp çekince arpacık soğan ve sarımsak ekleyelim.

Küçük doğradığımız kereviz sapı ve köy biberini ekleyelim. 2-3 dakika sonra salçalarını ekleyelim.

Kavrulunca suyunu ekleyelim. Baharatını ekleyelim.

Eşit büyüklükte doğradığımız sebzeleri ekleyelim. 8-10 dakika sonra, nohutunu ve ince kıyım kereviz yaprağını ekleyip fırın kaplarına alın.

Tereyağını eşit parçalara bölüp üzerine koyun. 200 derece fırında 8-10 dakika pişirin.

PEMBE PİLAV MALZEMELERİ VE TARİFİ

Pembe Pilav malzemeleri şöyle;

2 adet minik pancar

-1 bardak pirinç

-1 yemek kaşığı tereyağı

-3 yemek kaşığı zeytinyağı

-1 diş sarımsak

-1,5 bardak sıcak su

-Bir tutam tuz

-Bir tutam şeker

PEMBE PİLAV NASIL YAPILIR?

Pirinci yıkayıp süzün. Pancarı ayıklayıp yıkayın. Rendenin ince tarafı ile rendeleyin.

Sarımsağı da rendeleyin. Tencerede zeytinyağı ile soteleyin.

Sıcak su, tuzu ve tereyağını ekleyip, kısık ateşte pişin ve demlendirin.