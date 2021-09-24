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Gelinim Mutfakta Napolyon Tatlısı tarifi | Napolyon Tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Gelinim Mutfakta'da haftanın son gününde gelinler Napolyon Tatlısı tarifini deniyor. Programı kaçırmadan izleyen seyirciler tarifi araştırmaya başladı. Peki Napolyon Tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta Napolyon Tatlısı tarifi...

Gelinim Mutfakta Napolyon Tatlısı tarifi | Napolyon Tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Demet Akalın'ın Kanal D ekranlarında sunduğu Gelinim Mutfakta programında bugün gelinler Napolyon Tatlısını deniyor. Çayın ve kahvenin yanında harika giden bu lezzeti denemek isteyen seyirciler nasıl yapıldığını merak ediyor. Peki Napolyon Tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta Napolyon Tatlısı tarifi...

NAPOLYON TATLISI MALZEMELERİ

3,5 su bardağı un
3 yumurta
100 g tereyağı
3 yemek kaşığı bal
1 çay bardağı şeker
1,5 çay kaşığı karbonat

Kreması için;

600 ml süt kreması
6 yemek kaşığı pudra şekeri
1 yemek kaşığı bal

Gelinim Mutfakta Napolyon Tatlısı tarifi | Napolyon Tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

NAPOLYON TATLISI NASIL YAPILIR?

Süt kremasına, pudra şekeri ile köpürünce ye kadar çırpalım.

Kremaya bal ekleyerek tekrar çırpalım.

Üzerini streç filim ile kapatarak buzdolabında bekletelim.

Diğer taraftan hamurumuz için yumurta, toz şeker çırpalım.

Tereyağını uygun bir tava alalım.  Bal ekleyerek kısık ateşte eritelim.

Daha sonra karbonat ekleyerek karıştıralım. Köpürdükten sonra ocaktan alalım.

Hazırladığımız tereyağlı karışıma yumurtaya ilave edelim.  Son olarak unu ekleyelim ve hafif ele yapışan kıvamda bir hamur elde edelim.

Hamurumuzu unlanmış tezgaha alarak rulo haline getirelim.

Mümkün oldukça eşit olacak şekilde sekiz parçaya bölelim.  

Her bir parçayı beze haline getirip merdane ile pasta tabağından büyükçe açalım.

Pişirme kağıdını tepsiye serelim.

Açtığımız hamuru tepsiye alalım.

Önceden ısıttığımız 180 derece fırında hafif pembeleşinceye kadar yaklaşık 3-4 dakika pişirelim.

Pişen hamurları soğumadan daire şeklinde keselim.

Kenarların dan artan parçaları da bir tabakta biriktirelim.  

Katların arasına krema sürerek üst üste dizelim.  

Pastanın üzerini ve dışını da krema ile kaplayalım.

Kenarlardan artan parçaları ronda da un haline getirelim.

Ve pastamızın her tarafını kapatalım.  Son olarak pastamızı buzdolabına kaldırarak 1 gece dinlendirelim.

8 -10 hatta 12 dilim olacak şekilde pastanızı kesebilirsiniz.

Medovik pastamızı üzerine bal gezdirerek servis edebilirsiniz. 

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