Gelinim Mutfakta Padişah Yastığı tarifi | Padişah Yastığı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta Padişah Yastığı tarifi... Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayımlanan yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün (19 Şubat Cuma) gelinler Padişah Yastığı yaparak puan toplamaya çalışıyor. Şerbetli bir tatlı olan Padişah Yastığı tarifi haberimizde...

PADİŞAH YASTIĞI MALZEMELERİ VE TARİFİ

Gelinim Mutfakta 645. Bölümünde yarışmacıların yaptığı Padişah Yastığı malzemeleri şöyle;

2 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

2 çorba kaşığı sıcak su

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Şerbeti İçin:

1 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı su

1 paket krem şanti tozu

1 su bardağı soğuk süt

150 gr. kaymak

Ayıklanmış nar taneleri

PADİŞAH YASTIĞI NASIL YAPILIR?

Şerbetin hazırlanışı;

Bir tencere içine 2 su bardağı toz şeker ve 3 su bardağı su koyun sonra şeker eriyene kadar karıştırın.

Şerbet kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika kadar daha iyice kaynatın.

Hemen ardından ocaktan alıp, oda ısısında soğumaya bırakın.

Pandispanya keki için;

Derin bir kaba 2 adet yumurta kırdıktan sonra üzerine 1 çay bardağı toz şeker, kabartma tozu ve vanilya ekleyin. 3-4 dakika kadar köpürene kadar çırpın.

2 çorba kaşığı sıcağa yakın su döküp, çırpmayı sürdürün. Ardından 1 su bardağı unu eleyip, koyun.

Fırın kabını sıvıyağ ile yağlayıp içine hazırladığınız pandispanya kek hamurunu dökün ve önceden ısıttığınız 180 derece fırına verip 20 dakika kadar pişirin.

İlk 15 dakika fırının kapağını açmayın.

Kekin pişip pişmediğini kürdan ile test edin. Kürdanı batırdığınızda temiz çıkıyorsa pişmiştir.

Padişah yastığı tatlısının kreması için;

Derin bir kaba 1 paket krem şanti tozu koyup üzerine 1 su bardağı soğuk dökün ve çırpın.

Kıvam alınca kaymağını ekleyin. Fırından çıkan keki ikiye böldükten sonra her iki katı da şerbetleyin.

İçine kremasını sürüp nar tanelerini serpin. Üst katını kapatıp en üstünü nar taneleri toz fıstık ve hindistan cevizi ile süsleyebilirsiniz. Ve tatlınız hazır, Afiyet olsun...