Gelinim Mutfakta Pırasalı Gül Böreği Tarifi| Pırasalı Gül Böreği nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Pırasalı Gül Böreği Tarifi...

PIRASALI GÜL BÖREĞİ MALZEMELERİ VE TARİFİ

Nefis pırasalı gül böreği yapmak ve pişirmek toplam 40 dakikanızı alır. İşte malzemeler;

2 adet hazır yufka

İç malzemesi için;

Yarım soğan

1 adet havuç

1 adet kapya biber

300 g pırasa

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Bir tutamTuz

Bir tutam Karabiber

Bir tutam toz biber

Bir tutam kişniş

Sosu için;

Yarım su bardağı süt

4 yemek kaşığı sıvıyağ

1 yumurta

Üzeri için;

Çörekotu ve susam

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PIRASALI GÜL BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle pırasalar ince bir şekilde doğranarak güzelce yıkanır ve suyu süzün.

Havuç rendeleyin.

Soğanı yemeklik doğrayın.

Kapya biberi yemeklik doğrayın.

Genişçe bir tavaya sıvı yağ alarak soğanı kavurun.

Havuç ve pırasa ve biberleri ekleyin, ara sıra çevrilerek sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirin.

Diğer taraftan böreğin sosu için gerekli malzemeler bir kabın içinde çırpın.

Hazır böreklik yufkayı dörde ayırın, her bir parçayı tezgaha serip üzerine fırça yardımı ile sostan sürün.

İç harcından güzelce yayın.

Rulo şeklinde sarın.

Bir ucundan başlayarak rulo gül şeklinde sarın.

Hazırlanan börekler yağlanmış kağıt serdiğimiz fırın tepsisine diziyoruz.

Kalan sosları böreklerin üzerine de sürebiliriz.

Üzerlerine susam veya çörek otu serpin.

Daha sonra 190 derece fırında altı üstü kızarıncaya kadar pişirin ve hazır... Afiyet olsun...