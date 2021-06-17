Gelinim Mutfakta Pırasalı Gül Böreği tarifi | Pırasalı Gül Böreği nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Kanal D'de ekranlara gelen Gelinim Mutfakta programında bugünün menüsü belli oldu. Ünlü sunucu Seda Sayan menüyü açıkladı. Yarışmacılar bugün Pırasalı Gül Böreği yaparak hünerlerini sergileyecek. İşte Pırasalı Gül Böreği nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları.

PIRASALI GÜL BÖREĞİ MALZEMELERİ

4 adet yufka

4 adet pırasa

4 adet havuç

Beyaz peynir

Karabiber

Pul biber

Sıvı yağ

Tuz

Sosu için malzemeler şöyle;

2 su bardağı yoğurt

2 yumurta

Yarım su bardağı sıvı yağ

Üzeri için malzemelere şöyle;

Susam

Çörek otu

PIRASALI GÜL BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak pırasaları yıkayıp ince ince kıyıyoruz. Sonra havuçları da yıkayıp rendeliyoruz.

Ardından tavaya sıvı yağ koyup, pırasaları, havuçları ve tuzu ilave ediyoruz.

Orta ateşte malzemeleri kavuruyoruz ve en son karabiber ve pul biber ekleyip ocağın altını kapatıyoruz. Bir süre soğumaya bıraktıktan sonra içine dilediğimiz kadar peynir ekliyoruz.

Daha sonra bir kapta yoğurt, yumurta ve sıvı yağı karıştırıyoruz. Yufkayı dörde böldükten sonra karışımdan yufkaya sürüp pırasalı harcı yayıyoruz.

Yufkayı dolayıp gül şekli veriyoruz. Sırasıyla tüm yufkaları bu şekilde yapıp tepsiye yerleştiriyoruz.

Üzerine içine koyduğumuz yoğurtlu yumurtalı harçtan sürüyoruz. Son olarak da çörek otu ve susam serpiyoruz.

Ardından da önceden 200 derecede ısıtılmış fırında 20 dakika pişiriyoruz ve hazır. Afiyet olsun...