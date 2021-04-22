Gelinim Mutfakta Piruhi tarifi | Piruhi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Piruhi görünüş olarak mantıya benzemektedir. Piruhi yemeğinin malzemeleri her yöreye göre farklılık göstermektedir. Piruhi yemeği adını Rusya'da almıştır. Osmanlı Mutfağı'ndan lezzetini alan Piruhi yemeğini bulun Gelinim Mutfakta yarışma programında gelinler yapmaktadır. Peki Piruhi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta Piruhi tarifi ...

PİRUHİ MALZEMELERİ

Hamuru için malzemeler şöyle;

2 su bardağıun

1/2 kahve fincanısu

2 yemek kaşığısıvı yağ

2 adetyumurta

İç Harcı İçin:

120 gramtulum peyniri (arzuya göre lor peyniri)

1 adetsoğan(doğranmış)

1/2 demetmaydanoz(doğranmış)

Üzeri için malzemelere şöyle;

2 yemek kaşığıtereyağı

1 yemek kaşığısıvı yağ

1/2 su bardağıdövülmüş ceviz içi

PİRUHİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle iç harcı için bir kasede soğanları ovup üzerine tulum peyniri ve maydanoz ilave ederek karıştırın.

Ardından geniş bir kava unu alıp ortasını çukur açın ve su, sıvı yağ, yumurtayı ekleyip ele yapışmayan sert bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamuru toparlayın.

Sonra üzerine nemli bir bez örtüp, 15 dakika oda sıcaklığında dinlendirmeye bırakın.

15 dakika sonra hamuru iki beze olacak şekilde ikiye bölün. Bir bezeyi tezgahta incecik olacak şekilde merdane yardımıyla açın.

Ardından açtığınız hamurdan mantı boyutundan biraz daha büyük kareler çıkaracak şekilde bıçak yardımıyla kesin.

Üzerlerine hazırladığınız iç harçtan ilave edin.

Üçgen şeklinde kapatıp çatal yardımıyla kenarlarını da kapatın.

Tencereye tencerenin yarısından biraz fazla su ekleyin ve suyu kaynatın. Su kaynayınca içine hazırladığınız üçgen hamurları atın ve yaklaşık 10 dakika kadar pişirin.

Pişen hamurları tabağa koyun.

Son olarak da bir tavada tereyağı, sıvı yağ ve ceviz koyup kavurun. Kavurduğunuz cevizleri hamurların üzerine dökün. Ve hazır... Afiyet Olsun.