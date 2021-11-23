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Gelinim Mutfakta portakallı tavuk pirzola tarifi | Lezzetiyle parmak yediriyor!

Kanal D ekranlarının fenomen yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler portakallı tavuk pirzola tarifini deniyor. Lezzetiyle parmak yedirten bu tarifi merak edenler portakallı tavuk pirzola malzemelerini ve nasıl yapıldığını araştırıyor. İşte Gelinim Mutfakta portakallı tavuk pirzola tarifi...

Gelinim Mutfakta portakallı tavuk pirzola tarifi | Lezzetiyle parmak yediriyor!

Bu hafta Ezgi Serter'in sunduğu Gelinim Mutfakta programında haftanın ikinci gününde gelinler portakallı tavuk pirzola yapıyor. Harika lezzeti merak eden izleyiciler nasıl yapıldığını araştırıyor. Biz de haberimizde malzemelerine ve tarifine yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta portakallı tavuk pirzola tarifi...

PORTAKALLI TAVUK PİRZOLA MALZEMELERİ

4 tavuk pirzola

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım portakalın suyu

Yarım limonun suyu

1 mandalinanın suyu

3~4 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı bal

1 yemek kaşığı portakal ve mandalina kabuğu rendesi

Tuz

Üzeri için

Birkaç dal taze kişniş

Buğday salatası için

1.5 su bardağı haşlanmış buğday

1 çay bardağı dilimlenmiş siyah zeytin

4 salatalık turşusu

1 domates

Sosu için

Zeytinyağı

1 yemek kaşığı koruk ekşisi

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

Üzeri için

Taze kişniş yaprakları

Gelinim Mutfakta portakallı tavuk pirzola tarifi | Lezzetiyle parmak yediriyor!

PORTAKALLI TAVUK PİRZOLA NASIL YAPILIR?

Tavuk pirzolaları zeytinyağında mühürleyin. Portakal suyu, limon suyu, mandalina suyu, ezdiğiniz sarımsak, bal, rendelenmiş portakal ve mandalina kabuğu bir kasede karıştırın.

Tuz ile tatlandırıp tavuk pirzolaların üzerine ilave edin. Kapağı kapalı olarak 15-20 dakika pişirin. Buğday salatası için haşlanmış buğdayı bir servis tabağına alın.

Dilimlenmiş siyah zeytin, küp doğradığınız salatalık turşusu ve domatesi ilave edip karıştırın. Sosu için gerekli olan tüm malzemeyi bir kasede karıştırıp salatanın üzerine gezdirin.

Tavuk pirzolalarınızı üzerine taze kişniş yaprakları ilave ederek ve yanında buğday salatasıyla servis yapın.

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