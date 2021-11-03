Gelinim Mutfakta Ratatuy tarifi | Ratatuy nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta'da gelinler günü harika bir lezzetle açtı. Kıyasıya mücadelede yeni maraton günü Ballı Susamlı Tavuk tarifiyle başladı. Tezgah başına geçen gelinler tarifi denedi. Peki Ratatuy nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta Ratatuy Tavuk tarifi...

RATATUAY MALZEMELERİ

2-3 adet kabak

2-3 adet patlıcan

3-4 adet domates

3-4 adet patates

Sebzeler aynı kalınlıkta olursa, görüntü daha güzel olur.

Sosu İçin;

3-4 domates

1 adet büyük soğan

3-4 diş sarımsak

2-3 adet sivri biber

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

Kekik

Pul biber

Üzeri İçin;

Rendelenmiş kaşar peyniri

RATATUAY NASIL YAPILIR?

Patlıcanları yuvarlak şeklinde doğrayalım ve tuzlu suda bekletelim.

Bu arada sosumuzu hazırlayalım. Soğanı ince doğrayalım ve yağda kavuralım.

Hafif kavurduktan sonra, doğranmış sarımsak ve sivri biberimizi ekleyelim.

2-3 dakika kavuralım ve kabuksuz doğranmış domatesi ve tereyağı ekleyelim. 2-3 dakika pişirelim.

Baharatları ekleyelim ve altını kapatalım.

Bir tepsi ya da borcam içine sosu dökelim.

Sebzeleri aynı kalınlıkta yuvarlak doğrayalım ve tuzlayalım.

Sıra ile üst üste dizip, hafif yatırarak sosun üzerine yerleştirelim.

Üzerini alüminyum folyo ile kapatıp, 180-200 derece ısıtılmış fırına koyalım.

20 dakika üstü kapalı pişirelim.

Sonra folyoyu kaldıralım ve tam pişene kadar fırında bekletelim.

Piştiğinde üzerine kaşar peyniri dökelim ve hafif kızarana kadar tekrar fırına koyalım.