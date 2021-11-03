Gelinim Mutfakta Ratatuy tarifi | Ratatuy nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?
Mehmet Ali Erbil'in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta programında bugün gelinler Ballı Susamlı Tavuk tarifini deniyor. Tarifi merak eden izleyiciler 'Ratatuy nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?' sorularını aratmaya başladı. Biz de haberimizde Gelinim Mutfakta Ratatuy tarifine yer verdik. İşte harika lezzetin tarifi...
Gelinim Mutfakta'da gelinler günü harika bir lezzetle açtı. Kıyasıya mücadelede yeni maraton günü Ballı Susamlı Tavuk tarifiyle başladı. Tezgah başına geçen gelinler tarifi denedi. Peki Ratatuy nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta Ratatuy Tavuk tarifi...
RATATUAY MALZEMELERİ
2-3 adet kabak
2-3 adet patlıcan
3-4 adet domates
3-4 adet patates
Sebzeler aynı kalınlıkta olursa, görüntü daha güzel olur.
Sosu İçin;
3-4 domates
1 adet büyük soğan
3-4 diş sarımsak
2-3 adet sivri biber
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 yemek kaşığı tereyağı
Tuz
Karabiber
Kekik
Pul biber
Üzeri İçin;
Rendelenmiş kaşar peyniri
RATATUAY NASIL YAPILIR?
Patlıcanları yuvarlak şeklinde doğrayalım ve tuzlu suda bekletelim.
Bu arada sosumuzu hazırlayalım. Soğanı ince doğrayalım ve yağda kavuralım.
Hafif kavurduktan sonra, doğranmış sarımsak ve sivri biberimizi ekleyelim.
2-3 dakika kavuralım ve kabuksuz doğranmış domatesi ve tereyağı ekleyelim. 2-3 dakika pişirelim.
Baharatları ekleyelim ve altını kapatalım.
Bir tepsi ya da borcam içine sosu dökelim.
Sebzeleri aynı kalınlıkta yuvarlak doğrayalım ve tuzlayalım.
Sıra ile üst üste dizip, hafif yatırarak sosun üzerine yerleştirelim.
Üzerini alüminyum folyo ile kapatıp, 180-200 derece ısıtılmış fırına koyalım.
20 dakika üstü kapalı pişirelim.
Sonra folyoyu kaldıralım ve tam pişene kadar fırında bekletelim.
Piştiğinde üzerine kaşar peyniri dökelim ve hafif kızarana kadar tekrar fırına koyalım.