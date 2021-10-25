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Gelinim Mutfakta sandal tavuk tarifi | Sandal tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta'da bugün yarışmacılar sandal tavuk tarifini yapıyor. İzleyiciler bu harika lezzeti denemek için 'Sandal tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?' sorularını aratmaya başladı. Biz de haberimizde Gelinim Mutfakta ıspanaklı kek tarifine yer verdik...

Gelinim Mutfakta sandal tavuk tarifi | Sandal tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Bu hafta Safiye Soyman'nın sunduğu Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk gününde gelinler sandal tavuk tarifini deniyor. Tarifi merak edenler için haberimizde Sandal tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta sandal tavuk tarifi...

SANDAL TAVUK MALZEMELERİ

3 tane kabak
İç harcı için;

400 gr ince bir şekilde doğranmış kuşbaşı
1 tane soğan
3 tane yeşil biber
3 tane kırmızı biber
1 tatlı kaşığı tuz

Beşamel sosu;

2 yemek kaşığı un
1 su bardağı süt
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
1 yemek kaşığı tereyağ

Sosu için;

1 tatlı kaşığı domates salçası
1 su bardağı su
Üzeri için;

50 gr kaşar peynir rendelenmiş

SANDAL TAVUK TARİFİ

İlk önce kabaklar alacalı soyulur, içi alınır ve su dolu tencerede haşlanır. Pişmiş ve orta sertlikte olması lazım.
Tavaya sıvı yağ alınır ve tavuklar ilave edilerek pişirilir.
Ardından soğan ve biberler de ilave edilerek 4 dk ocak üstünde pişirilir.
Soğumaya bırakılır.
Sos tenceresine tereyağ ve un ilave edilerek karıştırılır, sonra süt ve tuz ilave edilerek 3 dk boyunca pişirilir.
Piştikten sonra tavuklu harca birleştirilir.
Fırın tepsiye kabaklar dizilir ve iç harçtan koyulur.
Üzerine rendelenmiş kasar peynir serpilir.
Bir kasede domates salçası ve su karıştırılır, üzerine gezdirilir.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirilir.

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