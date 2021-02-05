Gelinim Mutfakta Saray Usulü Kuru Baklava Tarifi | Saray Usulü Kuru Baklava nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?
Gelinim Mutfakta Saray Usulü Kuru Baklava nedir? Gelinim Mutfakta'nın gelinleri bu kez Saray Usulü Kuru Baklava yaparak kapışacak. Peki; Saray Usulü Kuru Baklava nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte programdaki Saray Usulü Kuru Baklava tarifi...
Gelinim Mutfakta Saray Usulü Kuru Baklava Tarifi... Kanal D'nin sevilen yemek yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümünde gelinler Saray Usulü Kuru Baklava yaparak hünerlerini sergileyecek. İşte afiyetle yiyebileceğiniz Saray Usulü Kuru Baklavanın yapımı ve malzemeleri...
SARAY USULÜ KURU BAKLAVA MALZEMELERİ VE TARİFİ
İşte yapımı ortalama 45 dakika süren Saray Usulü Baklava malzemeleri;
Malzemeler:
1 adet yumurta
2 çorba kaşığı süt
Yarım çay bardağı sıvıyağ
Yarım çay bardağı yoğurt
1 çimdik tuz
1 çay kaşığı karbonat
2 tatlı kaşığı sirke
2 su bardağı un
İçi için;
1 su bardağı toz şeker
200 gr. ceviz
100 gr. fındık
1 tutam tarçın
2 adet dövülmüş karanfil
Üzeri için;
100 gr. tereyağı
Açmak için;
1 su bardağı buğday nişasta
SARAY USULÜ KURU BAKLAVA NASIL YAPILIR?
Öncelikle hamur malzemelerini harmanlayıp, yoğuralım.
Ardından kenarda beklerken içini hazırlayalım.
Sonra cevizi ve fındığı robottan geçirelim, tarçın şeker ve dövülmüş karanfille harmanlayalım.
Hamuru 16 eşit parçaya bölüp,nişasta ile açarak çay tabağı kadar büyütün.
Hamurları aralarına nişasta serperek 2 şer 2 şer açın.
16 eşit parçaya böldüğünüz iç harcı ve şişlerle birlikte sararak çekin.
İkiye bölerek tepsiye dizin.
Üzerlerine tereyağı gezdirip 170 dereceye ısıtılmış fırında, 20 dakika kadar pişirin.