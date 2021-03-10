Gelinim Mutfakta Sebzeli Kiş tarifi | Sebzeli Kiş nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta Sebzeli Kiş tarifi... Hafta içi her gün farklı tariflerle izleyici karşısına çıkan Gelinim Mutfakta yemek yarışma programında bugün yarışmacılar Sebzeli Kiş yapacak. İşte programda verilen Sebzeli Kiş tarifi...

SEBZELİ KİŞ MALZEMELERİ VE TARİFİ

Hamuru için malzemeler şöyle;

*1 yumurta

*100 gr tereyağı (oda sıcaklığında)

*2 çorba kaşığı zeytinyağı

*1 çorba kaşığı yoğurt

*2 su bardağı un

*1 tatlı kaşığı kabartma tozu

*1 çay kaşığı tuz

Pişirmek için malzemeler şöyle;

*Nohut

İçi İçin malzemeler şöyle;

*3 yemek kaşığı zeytinyağı

*1 adet pırasa

*1 adet havuç

*1 adet kapya biber

*1 diş sarımsak

*4-5 adet mantar

*Bir tutam adaçayı

*Bir tutam tuz

*Bir tutam karabiber

*Bir tutam muskat cevizi

*1 yumurta

*4 çorba kaşığı krema

*100 gr taze kaşar

SEBZELİ KİŞ NASIL YAPILIR?

Öncelikle hamur malzemelerinin hepsini karıştırıp yoğurun. Sonra hamuru merdane ile yarım cm kalınlığında açın.

Ardından yuvarlak kalıpla kesin. Yağlanmış kalıplarının içine yerleştirin ve çatalla iyice delin.

Üzerine yağlı kağit koyup, nohutları paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında yaklaşık 10 dakika pişirin.

Kişler fırında pişerken, pırasayı ortadan dikine kesip ince kıyın. Kapya biberi tavla zarı seklinde küp küp doğrayın.

Tavaya zeytinyağını alıp, doğradıklarınızı ekleyin. Sarımsak rendesi ekleyin.

Sebzeler kavrulurken havucu rendeleyip ekleyelim en son olarak mantarı ayıklayıp, ince dilimleyip ekleyin. Baharatını ve adaçayını ekleyip iyice karıştırın.

Ateşten alıp yumurta, krema ekleyip iyice karıştırın. Fırından çıkardığımız kişlerin üzerine rendelediğiniz kaşarı paylaştırın.

12-15 dakika kadar daha pişirin ve hazır... Afiyet Olsun.