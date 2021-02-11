Gelinim Mutfakta Sebzeli Makarna Pastası tarifi | Sebzeli Makarna Pastası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?
11 Şubat Perşembe Gelinim Mutfakta yarışmacıları Sebzeli Makarna Pastası yapıyor. Yemek yarışma programının izleyicileri için Gelinim Mutfakta Sebzeli Makarna Pastası tarifini haberimizde derledik. Peki; Sebzeli Makarna Pastası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...
Gelinim Mutfakta Sebzeli Makarna Pastası tarifi... Gündüz kuşağının sevilen yemek yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın 4.gününde gelinler Sebzeli Makarna Pastası yapıyor. Peki Sebzeli Makarna Pastası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta Sebzeli Makarna Pastası tarifi...
SEBZELİ MAKARNA PASTASI MALZEMELERİ VE TARİFİ
Hazırlık ve pişirme süresi 40 dakika olan Sebzeli Makarna Pastası malzemeleri şöyle;
1 paket rigatoni makarna
Haşlamak için;
Sıcak su
Bir tutam tuz
Sebze harcı için;
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet kuru soğan
1 adet havuç
1 adet pırasa,
Yarım kabak
8-10 dak ıspanak
2 diş sarımsak
1 paket krema
1 adet yumurta
Bir tutam tuz
Bir tutam karabiber
Bir tutam rendelenmiş muskat cevizi
Üzeri için;
Rendelenmiş kaşar peyniri
Bir tutam toz biber
SEBZELİ MAKARNA PASTASI NASIL YAPILIR?
Makarnayı 8 dakika haşlayıp süzün. Sebzeleri yıkayıp, ayıklayın.
Soğanı yemeklik incecik doğrayın. Pırasayı boyuna ikiye bölüp ince kıyın.
Havucu ve kabağı rendeleyin. Zeytinyağını tavaya alıp, soğanı ve pırasayı soteleyin.
Havucu ekleyin. 1-2 dakika sonra kabak ve ıspanağı ekleyin.
1 çorba kaşığı un ekleyip karıştırın. Kremasını, baharatını ekleyin ve bir taşım kaynatın.
Yumurtayı ekleyip iyice karıştırın. Cam kabınızı yağlayıp, dik olarak dizin.
Üzerine malzemeyi yayın. Rendelediğiniz kaşarı ve toz biber serpip 200 dereceye ısıttığınız fırında 10-15 dakika pişirin.