Gelinim Mutfakta Şıhıl Mahşi tarifi | Şıhıl Mahşi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta programının 15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlanan 641. Bölümünde gelinler Şıhıl Mahşi yaparak hünerlerini sergiliyor. Biz de sizler için Gelinim Mutfakta Şıhıl Mahşi tarifine haberimizde yer verdik.

ŞIHIL MAHŞİ MALZEMELERİ VE TARİFİ

Şıhıl mahşi (Dolmaların Şahı) hazırlık ve pişirme süresi 40 dakikadır. İşte malzemeler;

3 adet küçük kabak, 1 bardak Sıvı yağ (kızartmak için)

İç Harcı İçin; 100 gr dana kuzu karışık çift çekim kıyma, 1 çay bardağı haşlanmış nohut, 1 yemek kaşığı çam fıstığı, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 adet büyük boy soğan, 1 yemek kaşığı domates salçası, Bir tutam Maydanoz, Bir tutam Tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kuru nane gereklidir.

Pişirme Sosu İçin; Yarım limonun suyu, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 diş sarımsak, 1,5 su bardağı kaynamış su, Bir tutam tuz gereklidir.

Üzeri İçin; Bir kase yoğurt, 1 diş sarımsak, Bir tutam Tuz gereklidir.

ŞIHIL MAHŞİ NASIL YAPILIR?

Kıymayı tereyağı ile tencereye alın ve pişirin. Suyunu çekmeye yakın, tam kurumadan ince doğradığınız bir soğanı ve dolma fıstığı ekledikten sonra karıştırıp kapağını soğanlar yumuşayana kadar kapalı tutun.

Sonra nohut, salça ve baharatları ve tuzunu ekleyip hepsi iyice karışınca ocaktan kaldırın.

İnce kıydığınız maydanozları ekleyip, kabakları çok ince olmayacak şekilde tek tek oyun.

Oyacağın arka kısmı veya tırtırlı bir bıçak ile kabakların dışına şekiller yapın. Oyduktan sonra iyice yıkayıp kağıt havlu ile kurulayıp az tuz ile tuza batırın

Kızdırdığınız yağda arkalı önlü çok kızarmayacak şekilde kızartmaya başlayın. Sonra kağıt havlu üzerinde fazla yağını bırakmasına yardımcı olun.

Kabaklar soğuyunca içlerini kıyma harcıyla doldurun. Ağızlarını içinden çıkardığınız birer parça kabak kaplayın. Bir tencereye dizin.

Pişirme sosu için; bir diş sarımsağı iyice ezdikten sonra salça ve limon ile karıştırın.

Üzerine 1,5 su bardağı kaynamış su ekleyip, biraz tuz kattıktan sonra bu sosu kabakların üzerine yavaşça gezdirin. 15 dakika ocakta kapağını örterek pişirin ve afiyet olsun... Hazır!

