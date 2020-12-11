Gelinim Mutfakta Su Muhallebisi tarifi | Su Muhallebisi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Su Muhallebisi yapılışı ve tarifi.. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Su Muhallebisi yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Su Muhallebisi nasıl yapılır? Su Muhallebisi tarifi ve Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde...

SU MUHALLEBİSİ MALZEMELERİ VE TARİFİ

2 su bardağı su

2 su bardağı süt

Yarım su bardağı nişasta

1 su bardağı toz şeker

SU MUHALLEBİSİ NASIL YAPILIR?

Bir tencereye nişastayı ekleyin.

Sütü yavaş yavaş ekleyerek blender ile karıştırın.

Su ve şekeri de ekleyerek iyice karıştırın. Bu işlemi, pişirmeden önce topaklanmaması için yapın.

Karışımı ocağa alıp kısık kısık ateşte karıştırarak pişirin.

Hafif koyu bir kıvam almaya başladığında da ocaktan alın.

Daha sonra kaselere eşit şekilde paylaştırın.

Soğuduktan sonra servis edin.

Afiyet olsun...