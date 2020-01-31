Gelinim Mutfakta Sütlü Kadayıf Sarma nasıl yapılır? Tarifi nedir?

Sütlü Kadayıf Sarma malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta da yarışan gelinlerin bugünkü tatlısı belli oldu. Sütlü Kadayıf Sarma nasıl yapılır? İşte günün tatlısı ve tarifi..

Sütlü Kadayıf Sarma Tarifi İçin Malzemeler

Hazır baklava yufkası

300 gr yaş kadayıf

İri kırılmış ceviz

100 gr eritilmiş tereyağı

Şerbeti için

3 su bardağı süt

2, 5 su bardağı şeker

Sütlü Kadayıf Sarma Tarifi Yapılışı