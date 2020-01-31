Gelinim Mutfakta Sütlü Kadayıf Sarma nasıl yapılır? Tarifi nedir?
Gelinim Mutfakta'da yeni haftada gelinler Halukça yapacak. Gelinlerin yapacağı Halukça ise çeyrek altını almalarını sağlayacak. İşte 31 Ocak Cuma yemek tarifi.
Sütlü Kadayıf Sarma malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta da yarışan gelinlerin bugünkü tatlısı belli oldu. Sütlü Kadayıf Sarma nasıl yapılır? İşte günün tatlısı ve tarifi..
Sütlü Kadayıf Sarma Tarifi İçin Malzemeler
- Hazır baklava yufkası
- 300 gr yaş kadayıf
- İri kırılmış ceviz
- 100 gr eritilmiş tereyağı
Şerbeti için
- 3 su bardağı süt
- 2, 5 su bardağı şeker
Sütlü Kadayıf Sarma Tarifi Yapılışı
- Tezgaha iki adet baklava yufkası açın. Üzerine tel tel ayırdığınız kadayıfı serin daha sonra iri kırılmış ceviz de her yerine serpin ve rulo şeklinde sarın.
- İki parmak kalınlığında kesin fırın tepsisine kadayıflar üstte kalacak şekilde yerleştirin.
- Üzerine eritilmiş tereyağı gezdirip önceden ısıtılmış 180C de fırında kızarana kadar pişirin. Sütlü kadayıflar pişerken serbetini hazırlayın.
- Şerbeti için; süt ve şekeri tencereye koyup kaynatın.
- Pişen tatlının ilk sıcaklığı gidince ılık sütlü şerbeti her yerine dökün ve 2-3 saat dinlendirip servis yapın. Afiyet olsun.
- Bu tarifte toplam 8 yufka kullandım her birine iki adet yufka kullanılıyor
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