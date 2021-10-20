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Gelinim Mutfakta tavuk mücveri tarifi | Tavuk mücveri nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Gelinim Mutfakta yarışma programında bugün gelinler tavuk mücveri tarifini deniyor. Peki Tavuk mücveri nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Haberimizden Gelinim Mutfakta tavuk mücveri tarifini öğrenebilirsiniz...

Gelinim Mutfakta tavuk mücveri tarifi | Tavuk mücveri nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta programında bugün gelinler tavuk mücveri tarifini deniyor. Tarifi merak eden seyirciler nasıl yapıldığını araştırıyor. Biz de haberimizde Gelinim Mutfakta tavuk mücveri tarifine yer verdik. Peki Tavuk mücveri nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte tavuk mücveri tarifi...

TAVUK MÜCVERİ MALZEMELERİ NELERDİR?

1 adet haşlanmış tavuk göğsü

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı un

Maydanoz

Karabiber

Tuz

Gelinim Mutfakta tavuk mücveri tarifi | Tavuk mücveri nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

TAVUK MÜCVERİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak tavuğu küçük küçük doğruyoruz.

Maydanozları ince ince kıyıyoruz.

Tüm malzemeleri bir kaba alıp, iyice karıştırıyoruz.

Tavaya yağ koyup, bir yemek kaşığı harcımızdan yağa koyuyoruz ve önlü arkalı pişiriyoruz.

Arzu ettiğiniz gibi servis edebilirsiniz.  Afiyet olsun.

 

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