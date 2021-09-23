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Gelinim Mutfakta Tavuklu Patlıcan Dolama tarifi | Tavuklu Patlıcan Dolama nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta programının bugünkü bölümünde gelinler tavuklu patlıcan dolama tarifini deniyor. İzleyiciler bu tarifi merakla araştırmaya başladı. Peki Tavuklu Patlıcan Dolama nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta Tavuklu Patlıcan Dolama tarifi...

Gelinim Mutfakta Tavuklu Patlıcan Dolama tarifi | Tavuklu Patlıcan Dolama nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Ekranların en sevilen yarışma programlarından olan Gelinim Mutfakta'da bugün yarışmacılar tavuklu patlıcan dolama tarifini deniyor. Yarışmayı kaçırmadan izleyen seyirciler tarifi merak etmeye başladı. Biz de bunun üzerine haberimizde Gelinim Mutfakta Tavuklu Patlıcan Dolama tarifine yer verdik. Peki  Tavuklu Patlıcan Dolama nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA TAVUKLU PATLICAN DOLAMA MALZEMELERİ

-4 adet patlıcan

-500 gr tavuk göğsü

-4 adet Yeşil Soğan

-1 çay kaşığı Kırmızı Biber

-1 kaşık Kimyon

-Tuz, Karabiber

-3 adet Domates

-1 Diş Sarımsak

-Yarım demet Reyhan

-1 çay bardağı yağ

-1 tutam maydanoz

-2 adet biber

-1 kaşık salça

PATLICAN DOLAMA TARİFİ

-Patlıcanları uzunlamasına kesip kızartıyoruz. 

-Fırın tepsisine dik duracak oraları boş şekilde diziyoruz. 

-Bir tavada yağda biber, soğan, tavuk göğsü ve baharatları ekleyip soteliyoruz. 

-Karışımı her bir patlıcanın arasına gelecek şekilde yerleştirip patlıcan dilimlerini sarıyoruz. Bir kürdanla sabitliyoruz.

-Üzerine salçalı suyu gezdirip isteğe bağlı kaşar peynir koyuyoruz. 

-Önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişiriyoruz. 

-Rendelenmiş sarımsak, doğranmış reyhan ve kalan tüm malzemeleri koyup fırına veriyoruz. Sıcak servis ediyoruz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

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