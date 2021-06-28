Gelinim Mutfakta Tavuklu Sultan Kebabı tarifi | Tavuklu Sultan Kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta Tavuklu Sultan Kebabı tarifi... Bugün farklı bir lezzet tatmak isterseniz Tavuklu Sultan Kebabı tam aradığınız menü olabilir. Mutfaklarında yeni bir yemek hazırlamak isteyenler için Gelinim Mutfakta Tavuklu Sultan Kebabı tarifi haberimizde. Peki Tavuklu Sultan Kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

TAVUKLU SULTAN KEBABI MALZEMELERİ NELER?

*2 adet yufka

*400g tavuk göğsü

*400g tavuk pirzola

*1 adet kuru soğan

*2 yemek kaşığı domates salçası (1 kaşığını ketçap kullanabilirsiniz)

*1 su bardağı haşlanmış ya da konserve bezelye

*1 adet patlıcan

*Pulbiber

*Kekik

*Karabiber

*Tuz

Beşamel sos için:

*1,5 yemek kaşığı un

*1,5 su bardağı süt

*2 yemek kaşığı tereyağı

*Tuz

Üzeri için:

*Kaşar peyniri rendesi

TAVUKLU SULTAN KEBABI NASIL YAPILIR?

İlk olarak patlıcanı alacalı soyarak küçük küçük doğrayıp sıvı yağ ile kızartıyoruz.

Ardından süzgece alarak yağının süzmesi bekliyoruz ve bu arada tavukları soteliyoruz.

Sonra tavukları kuş başı doğruyoruz ve tencereye alıp arada karıştırarak pişiriyoruz.

İkinci aşamada yemeklik doğranmış soğanı tencereye ilave ediyoruz.

Soğanlar yumuşayınca salçayı (isteğe bağlı ketçap) ekliyoruz. Ardından kapağı kapatıp 5 dakika pişmeye bırakıyoruz.

Suyunu çekince de bezelye ve patlıcanı sonra da baharatları ilave edip 4 dakika kadar daha pişiriyoruz.

Tavuklar pişince beşamel sos için tereyağını eritiyoruz ve unu kokusu çıkana kadar kavuruyoruz.

Sonra sütü ekleyerek çırpıcı aracılığı ile topak kalmayacak şekilde koyulaşıp göz göz olana kadar karıştırarak pişiriyoruz. Tuzunu da ilave edip ocaktan alıyoruz.

Son aşamada küçük bir kaseye 4’e böldüğümüz yufkadan seriyoruz. Yufkanın kenarlarından parçalar kopartarak çukur olan kısma bir kat daha seriyoruz.

Kaseye tavuklu harçtan koyarak, kasenin kenarlarından sarkan yufkaları üzerine kapatıyoruz.

Yağlanmış fırın kabına ters çevirip bütün malzemeyi bu şekilde yapıyoruz. Sonra da üzerleri beşamel sostan her birine eşit miktarda olacak şekilde döküyoruz.

190 derecelik fırında yufkalar pembeleşene kadar pişiriyoruz. Ardından üzerine kaşar peyniri rendesi serpip tekrar fırına atıyoruz.

Peynirler kızarınca da alıyoruz. ( Sadece tavuk göğsü ile de yapabilirsiniz)