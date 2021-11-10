Gelinim Mutfakta Telli Şakşuka tarifi | Kimine göre meze kimine göre sebze yemeği! Parmaklarınızı yiyeceksiniz!Fenerbahçe'de Tisserand şoku! Milli takım kadrosundan çıkarıldı!Almanya vaadiyle kandırıldılar, 1 hafta boyunca işkence gördüler! Kurtulmak için evin balkonundan atladılar!Ekstrasistol ne demek, TDK'ya göre Ekstrasistol kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ataşehir'de cinayet: Başak Cengiz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Katil kim? Tutuklandı mı?Canan Kaftancoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı tepki çekti! Atatürk'ün adını anmadı! Sosyal medyada linç edildi10 Kasım'da Anıtkabir kaça kadar açık? Anıtkabir ziyaretçi saatleri 2021Whatsapp'tan çağ atlatacak yenilik! Kripto para ile ödeme test ediliyor!Masumlar Apartmanı 46. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm YouTube izleSana Söz 2. bölüm full, tek parça izle | Sana Söz son bölüm izle
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. YEMEK TARİFLERİ
  3. Gelinim Mutfakta Telli Şakşuka tarifi | Kimine göre meze kimine göre sebze yemeği! Parmaklarınızı yiyeceksiniz!

Gelinim Mutfakta Telli Şakşuka tarifi | Kimine göre meze kimine göre sebze yemeği! Parmaklarınızı yiyeceksiniz!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün yarışmacılar Telli Şakşuka tarifini deniyor. Telli Şakşuka nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Kimine göre meze kimine göre sebze yemeği olan bu harika lezzeti denemek isteyenler için tarife haberimizde yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta Telli Şakşuka tarifi...

Gelinim Mutfakta Telli Şakşuka tarifi | Kimine göre meze kimine göre sebze yemeği! Parmaklarınızı yiyeceksiniz!

Bu hafta Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta programında bugün gelinler  Telli Şakşuka tarifini deniyor. Tarifi merak edenler Telli Şakşuka nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorusunun yanıtına haberimizde yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta Telli Şakşuka tarifi...

GELİNİM MUTFAKTA TELLİ ŞAKŞUKA TARİFİ

Telli Şakşuka Malzemeleri

Kızartma İçin;

- 1 su bardağı sıvıyağ

- 2 adet patlıcan

- 2 adet kabak

- 2 adet yeşil biber

- 1 adet kapya biber

Sos İçin;

- 2 yemek kaşığı sıvıyağ

- 1 diş sarımsak

- 1 adet soğan

- 3 adet domates

- 1 tatlı kaşığı şeker

- Yarım yemek kaşığı domates salçası

- 1 çay kaşığı karabiber

- 1 çay kaşığı pul biber

- Yarım su bardağı su

Tabanı İçin;

- 200 gr tel kadayıf

- 2 yemek kaşığı sıvıyağ

Gelinim Mutfakta Telli Şakşuka tarifi | Kimine göre meze kimine göre sebze yemeği! Parmaklarınızı yiyeceksiniz!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT