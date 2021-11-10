Gelinim Mutfakta Telli Şakşuka tarifi | Kimine göre meze kimine göre sebze yemeği! Parmaklarınızı yiyeceksiniz! Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün yarışmacılar Telli Şakşuka tarifini deniyor. Telli Şakşuka nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Kimine göre meze kimine göre sebze yemeği olan bu harika lezzeti denemek isteyenler için tarife haberimizde yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta Telli Şakşuka tarifi...

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Bu hafta Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta programında bugün gelinler Telli Şakşuka tarifini deniyor. Tarifi merak edenler Telli Şakşuka nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorusunun yanıtına haberimizde yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta Telli Şakşuka tarifi... GELİNİM MUTFAKTA TELLİ ŞAKŞUKA TARİFİ Telli Şakşuka Malzemeleri Kızartma İçin; - 1 su bardağı sıvıyağ - 2 adet patlıcan - 2 adet kabak - 2 adet yeşil biber - 1 adet kapya biber Sos İçin; - 2 yemek kaşığı sıvıyağ - 1 diş sarımsak - 1 adet soğan - 3 adet domates - 1 tatlı kaşığı şeker - Yarım yemek kaşığı domates salçası - 1 çay kaşığı karabiber - 1 çay kaşığı pul biber - Yarım su bardağı su Tabanı İçin; - 200 gr tel kadayıf - 2 yemek kaşığı sıvıyağ gelinim mutfaktagelinim mutfakta yemek