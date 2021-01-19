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Gelinim Mutfakta Yer Elmalı Sufle tarifi | Yer Elmalı Sufle nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Yer Elmalı Sufle tarifi nedir? Yer Elmalı Sufle bugün Gelinim Mutfakta'da gelinler tarafından yapılıyor. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Yer Elmalı Sufle tarifi nasıl yapılır? ise merak konusu oldu. İşte Yer Elmalı Sufle yapılışı, tarifi ve malzemeleri haberimizde...

Gelinim Mutfakta Yer Elmalı Sufle tarifi | Yer Elmalı Sufle nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Yer Elmalı Sufle yapılışı ve tarifi... Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Yer Elmalı Sufle yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Yer Elmalı Sufle nasıl yapılır? Yer Elmalı Sufle tarifi ve Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde...

YER ELMALI SUFLE TARİFİ VE MALZEMELERİ

Yer elması

Patates

Un

Tereyağı

Ceviz

Süt

Yumurta 

Toz biber

Muskat 

Tuz 

Karabiber

120 gr keçi peyniri

1/2 limonun suyu ve kabukları

GELİNİM MUTFAKTA YER ELMALI SUFLE

Fırını 200 dereceye ayarlayın.

Yer elmalarını soyun ve limonlu suda bekletin.

Sonrasında yer elmalarını haşlayın ve püre haline getirin. Sonrasında soğutun.

Cevizleri blenderdan geçirin, tereyağının yarısını eritin, kalanını kalıplara sürün ve toz cevizle kaplayın.

Sonrasında eriyen tereyağının içine unu karıştırıp kavurun sonra sütü ilave edin sos koyulaşana kadar pişirin. Başka bir kapta yer elması püresi ve yumurta sarılarını çırpın.

İçine baharatları, limon kabuğunu ve peyniri ekleyin ve ateşten alıp soğutun.

Yumurta beyazlarını iyice kabarana kadar çırpın.

Yer elması karışımı ile soğumaya bırakılan sosu karıştırın son olarak yumurta beyazlarını söndürmeden içine karıştırın ve kalıplara doldurup 12-18 dk pişirin.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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