Göçmenlerin kaldığı otel alev alev yandı! İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken otelde kalan 200 kişi...

Rusya'nın başkenti Moskova'da göçmenlerin kaldığı bir otelde yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine otelde kalan 200 kişi tahliye edildi.

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Göçmenlerin kaldığı otel alev alev yandı! İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken otelde kalan 200 kişi...

Yangın Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşandı. Başkente bağlı Solneçnogorsk bölgesi çevresindeki bir otelde, sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine otele çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 200 kişinin kaldığı otel kısa sürede tahliye edilirken yangın da ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

Göçmenlerin kaldığı otel alev alev yandı! İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken otelde kalan 200 kişi...

YANGIN AKARYAKIT TANKERİNDEN ÇIKMIŞ

Olayla ilgili yazılı açıklama yapan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, yangının binanın bodrum katındaki akaryakıt tankerinin borusunda tamirat yapıldığı ve çalışma sırasında boruların birbirine iyi bağlanmaması nedeniyle oluşan kaçaktan kaynaklandığı aktardı.

Moskova Bölge Savcılığı ve Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlattı.

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