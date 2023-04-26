Göksev isminin anlamı nedir, Göksev ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Göksev isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Göksev ismi ne demek, Göksev ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Göksev isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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Göksev İsminin anlamı nedir? TDK Göksev anlamı:

Göksev ismi Türk Dil Kurumunda Yükselmeyi yücelmeyi sev anlamında kullanılan bir ad anlamında tanımlanmaktadır.

Göksev İsmi Kuranda geçiyor mu?

Göksev ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Göksev isminin kökeni:

Göksev ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de 39 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Göksev isminin cinsiyeti:

Kız - Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Göksev isminin rengi:

Cam Yeşili

Göksev ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

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Göksev isminin Harf Analizi Nedir ?

Göksev ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

G : Dirençli, zor hayat dersleri

Ö : Azimli/bencil

K : Kariyerli

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

E : İletişim, duygusal karışık

V : Devrimci/asi, farklı

Göksev isminin Numerolojisi Kaçtır?

Göksev ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

G : 8

Ö : 19

K : 14

S : 22

E : 6

V : 27

= 96 – Göksev İsminin Numeroloji Toplamı 96’dir.

Göksev isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Göksev ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Göksev isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

G: 7 Ö: 6 K: 2 S: 1 E: 5 V: 4 = 25

2 + 5 = 7 Kader sayısıdır

Göksev isminin 7 kader sayısına göre kişilik özellikleri

7 – Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.

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