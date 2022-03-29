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  3. Gönül Dağı’nın yakışıklı oyuncusu Berk Atan alkollü araç kullanırken yakalandı! Ünlü oyuncunun ehliyetine el konuldu!

Gönül Dağı’nın yakışıklı oyuncusu Berk Atan alkollü araç kullanırken yakalandı! Ünlü oyuncunun ehliyetine el konuldu!

Gönül Dağı dizisinde Taner karakterine hayat veren Berk Atan, alkollü araç kullanırken polis çevirmesine yakalandı. Ünlü oyuncunun ehliyetine el konurken 1823 TL para cezası da kesildi.

Gönül Dağı’nın yakışıklı oyuncusu Berk Atan alkollü araç kullanırken yakalandı! Ünlü oyuncunun ehliyetine el konuldu!

TRT1 ekranlarının en çok izlenilen dizileri arasında yer alan Gönül Dağı dizisi yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. Sevilen dizi Gönül Dağı’nda Taner karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Berk Atan ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Başarılı oyuncu Berk Atan’ın alkollü araç kullanırken yakalandığı iddia edildi.

Gönül Dağı’nın yakışıklı oyuncusu Berk Atan alkollü araç kullanırken yakalandı! Ünlü oyuncunun ehliyetine el konuldu!

ÜNLÜ OYUNCUNUN EHLİYETİNE EL KONULDU

Tolga Aslan'ın haberine göre, Gönül Dağı dizisinin başrollerinden olan Berk Atan 5 gün önce Tarabya'da otomobiliyle seyir halindeyken polis çevirmesine takıldı. Alkolmetreyi üfleyen Atan'ın, 77 promil alkollü olduğu öğrenildi. 30 yaşındaki yakışıklı oyuncunun ehliyetine polis tarafından el konuldu. Berk Atan'a, 1823 TL para cezası kesildi.

Gönül Dağı’nın yakışıklı oyuncusu Berk Atan alkollü araç kullanırken yakalandı! Ünlü oyuncunun ehliyetine el konuldu!

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