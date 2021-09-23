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Görev yeri belgesi nedir, nereden alınır? işte görev yeri belgesi örneği

Görev yeri belgesi kişinin işini resmi olarak doğrulamak için kullanılır. Genel olarak evlilik durumu veya tayin gibi durumlarda kullanılır. Görev yeri belgesi nedir, nereden alınır? sorularının cevapları haberin detayında..

Görev yeri belgesi nedir, nereden alınır? işte görev yeri belgesi örneği

Görev yeri belgesi genel olarak kişilerin gerçekleştirdikleri evlilikte veya çıkan tayin ile birlikte kullanılmakta olup bu durum içinde olanların belgeye nasıl sahip olacakları konusu, görev yeri belgesi nedir, nereden alınır? Görev yeri belgesi nasıl hazırlanır? sorularına cevap aranmaktadır. İşte görev yeri belgesi ile ilgili tüm bilgiler...

GÖREV YERİ BELGESİ NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı görev yeri belgesi, genelde atama ve yer değiştirme gibi durumlarda istenen bir belgedir.  Görev yeri belgesi üzerinde kişinin çalıştığı kurum, görev bilgileri, kadro ve derece bilgileri yer almaktadır.

GÖREV YERİ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

MEBBİS internet adresi üzerinden görev yeri belgesini kolayca indirebilirsiniz. Bunun için öncelikle https://mebbis.meb.gov.tr/ adresi üzerinden bilgileriniz ile beraber giriş yaptıktan sonra E-Personel Modülü sekmesine tıklayarak personel araması yapmalıyız.

Görev yeri belgesini alacağımız personelin ekranındayken önce yazdır seçeneği sonra açılan ekranda görev yeri belgesine tıklıyoruz. Daha sonra ilgili yerleri doldurarak çıktısını alabilirsiniz.

GÖREV YERİ BELGESİ ÖRNEĞİ

Görev yeri belgesi nedir, nereden alınır? işte görev yeri belgesi örneği

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