Gram Altın Alım Satımında Vergi Var Mı 2022? Kambiyo Vergisi Hesaplama

En çok tercih edilen yatırım araçlarından olan gram altının alım satımında vergi alınıp alınmadığı vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki Gram altın alım satımında vergi var mı 2022? Kambiyo vergisi hesaplaması hakkında merak ettikleriniz haberimizde...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Gram Altın Alım Satımında Vergi Var Mı 2022? Kambiyo Vergisi Hesaplama

Türkiye'de vatandaşların yatırım araçları arasında döviz ve altın yer almaktadır. Altın genelde daha çok tercih edilen araçlar arasında yer alır. Son alınan kararla döviz ve altın alımlarında kambiyo alınmasına karar verildi. Söz konu oran hakkında bilgi sahibi olmak isteyen ve işlem üzerinden hesaplama yapmak isteyenler kambiyo vergisi hesaplama yapmaya çalışıyor. Peki Gram altın alım satımında vergi var mı 2022? Detaylar haberimizde...

Gram Altın Alım Satımında Vergi Var Mı 2022? Kambiyo Vergisi Hesaplama

GRAM ALTIN ALIM SATIMINDA VERGİ VAR MI 2022?

Gram altın alım satımında doğan değerdeki kazançlar vergiye tabii değildir. Ayrıca 2022'de banka yoluyla yapılan altın alım ve satım işlemlerinde, satış tutarı üzerinden binde 2 oranında vergi uygulanmaktadır.

ALTIN SATARKEN VERGİ VAR MI?

Gram altınınızı banka, finansal kuruluşlar aracılığıyla satarsanız vergi ödersiniz. Buradan binde 2'lik kambiyodur.

Gram Altın Alım Satımında Vergi Var Mı 2022? Kambiyo Vergisi Hesaplama

KAMBİYO NEDİR?

Kambiyo, paranın yanı sıra para kaynağı olarak dile getirilebilecek diğer yatırım unsurları eşliğinde elde edilmiş olan artı değerler vergisi olarak bilinir. Para alım ve satımı ile ilgili işlemleri kapsar.

KAMBİYO VERGİSİ NEDİR?

Kambiyo, banka ve sigorta muameleleri tarafından alınan vergidir. Bu vergi, banka, döviz büroları ve finansal kuruluşlar, dolar, euro gibi yabancı paraların satış işleminde alınmaktadır.

Gram Altın Alım Satımında Vergi Var Mı 2022? Kambiyo Vergisi Hesaplama

KAMBİYO VERGİSİ HESAPLAMA

Kambiyo vergisi 2022 yılında binde 2 olarak hesaplanmaktadır. Alınan döviz veya altın için, döviz alış tutarı veya altın alış tutarı üzerinden binde 2 BSMV (Banka ve Sigorta Muamemeleri Vergisi) tahsil edilir. Buna göre 100 ABD Doları alacak kişi için bu tutarın binde 2'si olan ABD Doları karşılığı TL cinsinden BSMV, satışı yapan kurum tarafından işlem esnasında hesaplanarak alıcıdan alış tutarına ek olarak tahsil edilir.

Örnek verecek olursak 1000 TL'lik altın satışından 2,00 TL kambiyo vergisi alınmaktadır.

Gram Altın Alım Satımında Vergi Var Mı 2022? Kambiyo Vergisi Hesaplama

DOLAR ALIM SATIM VERGİSİ

Dolar alım ve satım işlemleri banka ve döviz büroları ile finansal kuruluşlar üzerinden yapıldığında kambiyo alınmaktadır. Bu oran binde 2'dir.

DOLAR VERGİ HESAPLAMA

Dolar vergisi binde 2'dir. Kısaca 1000 TL'lik döviz satışında sizden 2 TL kambiyo vergi alınır.

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