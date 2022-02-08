Gratis Sevgililer Günü indirimi ne zaman 2022? Gratis 14 Şubat Sevgililer günü indirimleri

Gratis Sevgililer Günü indirimi ne zaman 2022? Her yıl olduğu gibi bu yılda Gratis yaptığı büyük indirimlerle oldukça fazla müşteri çekmeyi başarıyor. Yıllardır kadın, erkek farketmeksizin herkesin ortak durağı olan Gratis markasının 14 Şubat Sevgililer günü indirimlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

GRATİS SEVGİLİLER GÜNÜ İNDİRİMİ NE ZAMAN 2022?

14 Şubat Sevgililer Günü için geri sayım başladı. Kozmetik ve kişisel bakım markalarının devlerinden biri olan Gratis'in bu yıl 14 Şubat'ta yapacağı sevgililer gününe özel yüzde 50 gerçek indirimi açıklandı.

GRATİS 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ İNDİRİMLERİ

Gratis yaptığı açıklamada bu indirimlerin 1-14 Şubat tarihleri arasında seçili ürünlerde geçerli olduğunu ve Sadece Gratis kart sahiplerine uygulanacağını belirtti.

Gratis indirimine buradan ulaşabilirsiniz..