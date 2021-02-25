Güldane Biçer cinayetinin katil zanlısı belli oldu!

Müge Anlı İle Tatlı Sert programında işlenen Güldane Biçer davasının katil zanlısı ortaya çıktı. Eski eş Osman Biçer, 10 yıldır şüpheli şekilde ortadan kaybolan Güldane Biçer'i öldürdüğünü itiraf etti. Bu itiraf canlı yayında Müge Anlı tarafından paylaşılırken o anlar ise kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.