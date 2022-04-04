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  3. Güldür Güldür'e Bakan Koca damga vurdu! Bakan Koca’nın taklidi yapıldı, Koca’dan cevap gecikmedi

Güldür Güldür'e Bakan Koca damga vurdu! Bakan Koca’nın taklidi yapıldı, Koca’dan cevap gecikmedi

Güldür Güldür programında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın taklidi yapıldı. Sağlık Bakanı Koca, Güldür Güldür ekibine teşekkür etti.

Show TV ekranlarının sevilen programı Güldür Güldür’ün son bölümüne Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, damga vurdu. Bakan Koca’nın skeci seyirciyi adeta kahkahaya boğdu. Bunu izleyen Fahrettin Koca, Güldür Güldür ekibinin kendisini taklidi yapıldığı bölüm videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Koca’dan Güldür Güldür ekibine cevap gecikmedi.

Güldür Güldür'e Bakan Koca damga vurdu! Bakan Koca’nın taklidi yapıldı, Koca’dan cevap gecikmedi

FAHRETTİN KOCA’DAN CEVAP GECİKMEDİ

Programda koronavirüs salgınının konu işlendiği bölümde Bakan Koca’nın taklidi yapıldı. Yapılan skeç izleyiciyi gülme krizine soktu. Programı izleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı: “Kabuğumuza çekildiğimiz günlerden güldür güldür akan günlere! Güldür Güldür Show ekibine teşekkürler."

Güldür Güldür'e Bakan Koca damga vurdu! Bakan Koca’nın taklidi yapıldı, Koca’dan cevap gecikmedi

Güldür Güldür'e Bakan Koca damga vurdu! Bakan Koca’nın taklidi yapıldı, Koca’dan cevap gecikmedi

 

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