Gülsim isminin anlamı nedir, Gülsim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Gülsim isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Gülsim ismi ne demek, Gülsim ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Gülsim isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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Gülsim İsminin anlamı nedir? TDK Gülsim anlamı:

Gülsim ismi Türk Dil Kurumunda Gümüş gibi beyaz renkli gül anlamında tanımlanmaktadır.

Gülsim İsmi Kuranda geçiyor mu?

Gülsim ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Gülsim isminin kökeni:

Gülsim ismi Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 27 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Gülsim isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Gülsim isminin rengi:

Limon

Gülsim ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Gülsim isminin Harf Analizi Nedir ?

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Gülsim ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

G : Dirençli, zor hayat dersleri

Ü : Temkinli, ertelemeci, şanslı

L : Sanatsal, naif, yetenekli

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

Gülsim isminin Numerolojisi Kaçtır?

Gülsim ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

G : 8

Ü : 26

L : 15

S : 22

İ : 12

M : 16

= 99 – Gülsim İsminin Numeroloji Toplamı 99’dir.

Gülsim isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Gülsim ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Gülsim isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

G: 7 Ü: 3 L: 3 S: 1 İ: 9 M: 4 = 27

2 + 7 = 9 Kader sayısıdır

Gülsim isminin 9 kader sayısına göre kişilik özellikleri

9 – Hümanist, insancıl kişiliği ile öne çıkan ve sanatsal yeteneğini gösteren bir kişiliğe sahiptir. Romantizm ve duygusallık deyince akıllara o gelir. Kuvvetli sezgileri ile birlikte duyarlı ve yaratıcıdır. Kendisini kanıtlamak için her yolu dener. Kötü alışkanlıklarını bırakmalı ve ufak detaylara takılı kalmamalıdır.

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