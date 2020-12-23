Günün Özeti - 22 Aralık 2020
22 Aralık 2020 tarihinde Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeleri videomuzda sizin için derledik. İşte dikkat çeken manşetleriyle 22 Aralık 2020 günün özeti...
İbo Show 7. Bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show bu hafta kahkahaya doyacak
Üsküdar'da faciadan dönüldü! Deposu delinen kamyon tehlike saçtı
Cinlere adak için tavuğun boğazını kesip ateşe atan adam: ''Sizler için bahşediyorum"
Kocaeli'nde korkunç kaza! İki kız yolda dehşeti yaşadı
23 Aralık 2020 Çarşamba 08:09
Benzer Videolar