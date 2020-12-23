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Günün Özeti - 22 Aralık 2020

22 Aralık 2020 tarihinde Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeleri videomuzda sizin için derledik. İşte dikkat çeken manşetleriyle 22 Aralık 2020 günün özeti...

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23 Aralık 2020 Çarşamba 08:09
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