Gürsel Tekin Kemal Kılıçdaroğlu çekilirse aday olacağını söyledi

CHP'nin eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin, katıldığı bir radyo programında Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrılarını ve CHP'nin kongre sürecini eleştirdi. Kongre takvimine yaklaştığımızı vurgulayan Tekin, CHP'nin yenilenmiş ve dinamik bir kadroya ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

"Benimle kafa buldular"

Eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin: "Değişime kapalı olan bir siyasi parti yaşayamaz, ayakta duramaz. Tabii ki değişim olacak." ifadesini kullanan Tekin, partisini şu sözlerle eleştirdi: Siz seçimden seçime sahaya çıkarsanız olmaz. Bugün başlayacaksınız. Ben deli dana gibi tek başıma yüz bin kilometre yol dolaştım. Dolaşırken bile benimle kafa buldular. Acaba genel başkanlık için mi dolaşıyor dediler. Kafaları böyle çalışıyor maalesef." sözleriyle partisine tepki gösterdi

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"İmamoğlu Şu An Görevini Yapıyor"

Gürsel Tekin, ı Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağı yönündeki söylentilerine karşı, şu sözleri söyledi: "Belediye başkanımız şu an görevini yapıyor. Tabii ki önümüzdeki süreçte nasıl bir karar alıp almayacağını bilemiyorum. İmamoğlu başarılı bir belediye başkanıdır, başarılı bir siyasetçidir."

Kılıçdaroğlu'na bağlı

Gürsel Tekin, kendisine yöneltilen adaylık sorusuna da şöyle cevap verdi:

"Zamanı, günü gelince düşünürüz. Genel başkanım çekilirse düşünürüz. Çünkü ben genel başkanla yol yürümüş bir arkadaşıyım. Her şeye rağmen bizim fıtratımızda adam satmak yoktur."

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Tekin, "Siz Kılıçdaroğlu aday olmazsa aday olacaksınız bunu söylüyorsunuz değil mi" sorusunu "Tabii inşallah" diye cevapladı.

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