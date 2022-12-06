Güvensizlik temelli şizofrenik bir rahatsızlık olan Capgras Sendromu nedir? İşte detaylar...
Kişinin genelde başkalarına yönelik kabul edemediği, bu yüzden tıpatıp benzerlerine atfettiği olumsuz duyguların ortaya çıkardığı psikotik bozukluk olan "Capgras Sendromu"nu sizin için hazırladık...
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