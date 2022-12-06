Güvensizlik temelli şizofrenik bir rahatsızlık olan Capgras Sendromu nedir? İşte detaylar...

Kişinin genelde başkalarına yönelik kabul edemediği, bu yüzden tıpatıp benzerlerine atfettiği olumsuz duyguların ortaya çıkardığı psikotik bozukluk olan "Capgras Sendromu"nu sizin için hazırladık...

YAYINLAMA
Google News
Güvensizlik temelli şizofrenik bir rahatsızlık olan Capgras Sendromu nedir? İşte detaylar... 1

Capgras Sendromu olarak anılan bu psikolojik rahatsızlık, ilk defa 1923 yılında Fransız psikiyatr Capgras tarafından detaylı bir şekilde tanımlanmıştır.

Capgras'ın ilk vakası, mirasına konmak ve malını mülkünü elinden almak için kocası ve kızının birebir benzeri olan sahtekarların onların yerine geçmeye çalıştığına inanan bir kadındır. Daha önce görülmemiş bir vaka olan bu kadın, başka bir psikotik ya da zihinsel bozuklukla birlikte görülmediği için zor tanımlanmış ve uzun çabalar gerektirmiştir.

Güvensizlik temelli şizofrenik bir rahatsızlık olan Capgras Sendromu nedir? İşte detaylar... 2

Sanrısal bozukluk olarak tanımlanabilecek bu rahatsızlık, kimi uzmanlar tarafından şizofreninin bir belirtisi olarak da görülmektedir. Şizofreni belirtisi olarak tanımlanması için kişinin gerçeği değerlendirme yetisinin bozulmuş olması gerekmektedir. Son yıllarda paryetal lob işlev bozukluğuna bağlı olarak da ortaya çıkabileceği ileri sürülmektedir.

Güvensizlik temelli şizofrenik bir rahatsızlık olan Capgras Sendromu nedir? İşte detaylar... 3

Psikodinamik bir anlam da yüklenen Capgras Sendromu, kimi uzmanlara göre kişinin kötü olarak tanıdığı bir kişiyi dışlamak istemesi fakat suçluluk duyduğu için bu kişiyi dışladığını idrak etmeyi reddetmesi sonucunda da ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla karşı karşıya geldiği kişi ile ilgili duygularını o kişinin yerine geçen eşine, onun sahtesine yöneltmekte, böylece bu kişi daha kolay dışlanabilmektedir.

Güvensizlik temelli şizofrenik bir rahatsızlık olan Capgras Sendromu nedir? İşte detaylar... 4

Capgras sendromuna yakalanmış bir hastanın yaşadıklarını anlatan ilginç bir örnek:

Her şey bana biraz garip görünmeye başlıyor, biraz yapay gibi mesela. Kimi zaman, etrafımdaki hiçbir şeyin gerçek olmadığı duygusuna kapılıyorum. Sanki her şey bir sahne ve herkes bir rol oynuyor. Kime gerçekten güvenebilirim? Sonunda cesaretimi toplayıp bu durumdan karıma söz ettim. Bana garip bir şekilde baktı ve bir doktora görünmem gerektiğini söyledi. Bu davranış pek onun yapacağı şey değil. Aslında, kulağa delice geliyor biliyorum ama gitgide daha sıklıkla, bu kadını gerçekten tanıyıp tanımadığımı düşünmeye başladım. Son zamanlarda çok sinirli ve rahatsız görünüyor; eskiden hiç böyle değildi. Aslında tam olarak neyin değiştiğini söyleyemiyorum ama bütün bu ufak tefek değişiklikler, bana bazen onun aslında benim karım olmadığını düşündürüyor. Evlendiğimiz sıralarda çekilmiş eski bir takım fotoğraflarla, yakın zamanlarda çekilmiş olanları karşılaştırdığınızda, bu değişikliklerden bazılarını gerçekten görebilirsiniz. Parmak izlerini karşılaştırmak bir şeyleri kanıtlayabilir mi diye merak ediyorum…

Güvensizlik temelli şizofrenik bir rahatsızlık olan Capgras Sendromu nedir? İşte detaylar... 5

Sonuç olarak bu sendromdan muzdarip olan hastalar yakın ilişkide olduğu kişilerin yerini aynı görünümde olan ama sahtekar benzerlerinin aldığı ve kendisine bu şekilde bir komplo kurulduğu sanrısıyla karakterize psikotik bozukluk.

İlgili Haberler
Herkesin kendisine aşık olduğunu zanneden insanların sanrısal bozukluk durumu: Erotomani/Clerambault Sendromu
Herkesin kendisine aşık olduğunu zanneden insanların sanrısal bozukluk durumu: Erotomani/Clerambault Sendromu
Yaşanmayan olayları yaşamış olduğuna inanma, beyinde anı kurgulama rahatsızlığı: Sahte Anı Sendromu
Yaşanmayan olayları yaşamış olduğuna inanma, beyinde anı kurgulama rahatsızlığı: Sahte Anı Sendromu
Telefonunuza sürekli bildirim gelmiş gibi hissediyorsanız sizde de olabilir! İşte çağımızın hastalığı "Hayali Titreşim Sendromu"...
Telefonunuza sürekli bildirim gelmiş gibi hissediyorsanız sizde de olabilir! İşte çağımızın hastalığı "Hayali Titreşim Sendromu"...
Son Haberler
Güvensizlik temelli şizofrenik bir rahatsızlık olan Capgras Sendromu nedir? İşte detaylar...
Güvensizlik temelli şizofrenik bir rahatsızlık olan Capgras Sendromu nedir? İşte detaylar...
Mevsimlik Orman İşçi Maaşları, Diğer Orman İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Mevsimlik Orman İşçi Maaşları, Diğer Orman İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Yedek astsubay maaşı 2023 ne kadar ? Yedek astsubay ne yapar?
Yedek astsubay maaşı 2023 ne kadar ? Yedek astsubay ne yapar?
Alibeyköy'de 33 kişiyi yaralayarak feci kazaya neden olmuştu! "Vatman" tutuklandı
Alibeyköy'de 33 kişiyi yaralayarak feci kazaya neden olmuştu! "Vatman" tutuklandı
BEDAŞ'tan İstanbullulara planlı elektrik kesintisi uyarısı! İşte kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler...
BEDAŞ'tan İstanbullulara planlı elektrik kesintisi uyarısı! İşte kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler...
2023 Web Güvercin Giriş Nasıl Yapılır? İşte Yemeksepeti Restoran Giriş Linki
2023 Web Güvercin Giriş Nasıl Yapılır? İşte Yemeksepeti Restoran Giriş Linki
Çok Okunanlar
Mevsimlik Orman İşçi Maaşları, Diğer Orman İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Mevsimlik Orman İşçi Maaşları, Diğer Orman İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 6 Aralık 2022 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 6 Aralık 2022 Salı maç programı
6 Aralık 2022 Salı burç yorumu | Başak, tartışmalara dikkat et, Kova, yeni bir sayfa açmanın vakti!
6 Aralık 2022 Salı burç yorumu | Başak, tartışmalara dikkat et, Kova, yeni bir sayfa açmanın vakti!
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştırdı! Cumhurbaşkanı adaylığı için dört şart sundu!
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştırdı! Cumhurbaşkanı adaylığı için dört şart sundu!
Süper Loto sonuçları 6 Aralık 2022 Salı| 06.12.2022 Süper Loto sonuç sorgulama ekranı
Süper Loto sonuçları 6 Aralık 2022 Salı| 06.12.2022 Süper Loto sonuç sorgulama ekranı
Finlandiya asgari ücret 2022 ne kadar? Finlandiya ortalama maaşlar nedir?
Finlandiya asgari ücret 2022 ne kadar? Finlandiya ortalama maaşlar nedir?
Yorumlananlar
Recep İvedik 7 sinemalara gelecek mi? Recep İvedik nerede, ne zaman yayınlanacak? Hangi platformda?
Recep İvedik 7 sinemalara gelecek mi? Recep İvedik nerede, ne zaman yayınlanacak? Hangi platformda?
CHP'li belediye bunu da yaptı! LGBT destekçileri için atölye kurdu!
CHP'li belediye bunu da yaptı! LGBT destekçileri için atölye kurdu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin toplantısında konuştu! "85 milyonun tamamına ulaşmalı, kucaklaşmalı, desteğini ve gönlünü kazanmalıyız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin toplantısında konuştu! "85 milyonun tamamına ulaşmalı, kucaklaşmalı, desteğini ve gönlünü kazanmalıyız"
MHP lideri Devlet Bahçeli, altılı masadaki adayını açıkladı: Tercihim sınıf arkadaşımdır
MHP lideri Devlet Bahçeli, altılı masadaki adayını açıkladı: Tercihim sınıf arkadaşımdır