Herkesin kendisine aşık olduğunu zanneden insanların sanrısal bozukluk durumu: Erotomani/Clerambault Sendromu

Çok nadir görülse de korkunç bir rahatsızlık olan herkesin kendisine aşık olduğunu sanma durumu: Erotomani/Clerambault Sendromu hakkında detayları sizin için hazırladık...

İrem Yıldız
Editör
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Herkesin kendisine aşık olduğunu zanneden insanların sanrısal bozukluk durumu: Erotomani/Clerambault Sendromu 1

Erotomani ilk defa ne zaman ortaya çıktı?

Erotomani ya da bir diğer adıyla Clerambault Sendromu, karşımıza ilk defa 17. yy'da Jacques Ferrand tarafından yazılan “Maladie d’amour ou Mélancolie érotique” adlı kitapta çıktı. Kitabın ardından "Karşılıksız aşktan dolayı ortaya çıkan rahatsızlık" olarak tanımlanan bu sendrom, 20. yy'da “Sürekli olarak birilerinin kendisine aşık olduğunu düşünme” olarak tanımlandı.

Halen bu şekilde anılan sendrom, "Eros hastalığı" olarak da adlandırılmaktadır.

Herkesin kendisine aşık olduğunu zanneden insanların sanrısal bozukluk durumu: Erotomani/Clerambault Sendromu 2

Erotomaniye sahip olanlar nasıl davranır?

Erotomani rahatsızlığı olan kişiler “Erotomanik” olarak adlandırılır. Bu kişiler hiç tanımadıkları insanların bile kendilerine aşık olduğunu düşünebilirler. Hayal güçleri çok zengindir. Genellikle kendilerini ünlü birinin onlara aşık olduklarına ikna ederler. O ünlü bir sanatçıysa şarkı sözlerinin onun için yazıldığını düşünürler ya da oyuncuysa kullandığı replikleri kendilerine bir gönderme olarak algılarlar. Bu insanların kendilerine âşık olduklarından o kadar emindirler ki, aşklarını itiraf edemediklerini ve utandıklarını düşünürler.

Herkesin kendisine aşık olduğunu zanneden insanların sanrısal bozukluk durumu: Erotomani/Clerambault Sendromu 3

Erotomanikler nasıl anlaşılır?

Erotomanisi olan kişiler, kendilerine âşık olunduğundan çok emin oldukları için bazen aşırı ve rahatsız edici davranışlar sergilerler. Hayallerinde yarattıkları sahneler onlar için gerçektir ve gerçek olmadıklarını asla kabul etmezler.

Herkesin kendisine aşık olduğunu zanneden insanların sanrısal bozukluk durumu: Erotomani/Clerambault Sendromu 4

Bir kişi neden erotomanik olur?

Bu rahatsızlık, kişinin şizofreni, major depresif bozukluk, bipolar, Alzheimer ve daha pek çok psikiyatrik problem yaşadığının bir belirtisi olabilir. Yani erotomani, tek başına ortaya çıkması zor bir hastalıktır. Mutlaka tetikleyecek başka bir rahatsızlık ile ortaya çıkar. Sanrısal bir bozukluk olarak tanımlanır.

Kişinin sosyal çevresi, rahatsızlığın kötüye gitmesine neden olabilir. Aynı zamanda kişinin ailesinde de herhangi bir psikolojik rahatsızlık geçmişi varsa, erotomaniye yakalanma riski olabilir.

Herkesin kendisine aşık olduğunu zanneden insanların sanrısal bozukluk durumu: Erotomani/Clerambault Sendromu 5

Erotomani kimlerde görülür?

Uzman araştırmaları, erotomaninin çoğunlukla sosyal olarak izole edilmiş insanlarda oluştuğunu saptamıştır. Bu insanların çoğu yalnız, işsiz ve dar sosyal çevrelere sahiptir. Ayrıca erotomaniklerin ailelerinde de çoğunlukla çeşitli psikolojik problemlerin olduğu görülmüştür. Kadınların duyguları erkeklerinkinden daha yoğun olduğundan, erotomaniklerin çoğunun kadın olduğunu varsaymak yerindedir.

Herkesin kendisine aşık olduğunu zanneden insanların sanrısal bozukluk durumu: Erotomani/Clerambault Sendromu 6

Erotomani tedavi edilebilir mi?

Hastalık kişide aniden veya zamanla gelişebilir. Göz ardı edildiği takdirde semptomları ve şiddeti artabilir ve kişinin şizofreni veya paranoya geliştirmesine yol açabilir. Tedavi edilebilir bir hastalık olduğu için önlenebilir. Ama önce durum kabul edilmelidir. Çoğu erotomanik, bu duruma sahip olduğunu kabul etmez ve durumlarından rahatsız olmazlar.

Erotomanik, durumunu kabul ettiği takdirde tedavi süreci başlar. Çeşitli psikoterapi yöntemleri ya da gerekli görüldüğü takdirde ilaç tedavileri ile bu rahatsızlıktan kurtulmak mümkündür.

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