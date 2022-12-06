Herkesin kendisine aşık olduğunu zanneden insanların sanrısal bozukluk durumu: Erotomani/Clerambault Sendromu

Erotomani ilk defa ne zaman ortaya çıktı?

Erotomani ya da bir diğer adıyla Clerambault Sendromu, karşımıza ilk defa 17. yy'da Jacques Ferrand tarafından yazılan “Maladie d’amour ou Mélancolie érotique” adlı kitapta çıktı. Kitabın ardından "Karşılıksız aşktan dolayı ortaya çıkan rahatsızlık" olarak tanımlanan bu sendrom, 20. yy'da “Sürekli olarak birilerinin kendisine aşık olduğunu düşünme” olarak tanımlandı.

Halen bu şekilde anılan sendrom, "Eros hastalığı" olarak da adlandırılmaktadır.