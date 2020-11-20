Hafta sonu marketler açık mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasının gündeme yeniden gelmesiyle birlikte vatandaşlar yasakların saat kaçta başlayıp, kaçta bittiğini araştırmaya başladı. Özellikle bir çok internet kullanıcısi marketlerin çalışma saatlerini de merak ediyor. Peki Hafta sonu marketler açık mı? Marketler saat kaça kadar açık? Marketler sokağa çıkma yasağında açık mı? İşte bakkal ve market çalışma saatleri...

MARKETLER SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK MI? HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saat saatlerinde marketler hafta sonu kapalı olacak. Ancak saat 10.00 ve 20.00 arasında tüm market ve bakkallar hizmet verecek. Yani Cumartesi ve Pazar günü market ve bakkallar saat 20.00'den sonra kapalı olacak.

TEKEL BÜFELER MARKETLER İÇİN GETİRİLEN ÇALIŞMA SAATİ KISITLAMASINA DAHİL Mİ?

Tekel büfeleri, Genelgenin 1'inci maddesi kapsamında marketler için getirilen çalışma saati kısıtlamalarına (saat 10:00-20:00 arası çalışabilme) tabidir.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde sokağa çıkabilecekler.