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Hafta sonu marketler açık mı? Marketler saat kaça kadar açık? Bakkal ve market çalışma saatleri

Hafta sonu marketler açık mı? Korona tedbirleri kapsamında hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasakların gelmesinin ardından bakkal ve marketler hafta sonu çalışıyor mu? Marketler saat kaça kadar açık? soruları da araştırılmaya başlandı. İşte bakkal ve market çalışma saatleri haberimizde..

Hafta sonu marketler açık mı? Marketler saat kaça kadar açık? Bakkal ve market çalışma saatleri

Hafta sonu marketler açık mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasının gündeme yeniden gelmesiyle birlikte vatandaşlar yasakların saat kaçta başlayıp, kaçta bittiğini araştırmaya başladı. Özellikle bir çok internet kullanıcısi marketlerin çalışma saatlerini de merak ediyor. Peki Hafta sonu marketler açık mı? Marketler saat kaça kadar açık? Marketler sokağa çıkma yasağında açık mı? İşte bakkal ve market çalışma saatleri...

Hafta sonu marketler açık mı? Marketler saat kaça kadar açık? Bakkal ve market çalışma saatleri

MARKETLER SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK MI? HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saat saatlerinde marketler hafta sonu kapalı olacak. Ancak saat 10.00 ve 20.00 arasında tüm market ve bakkallar hizmet verecek. Yani Cumartesi ve Pazar günü market ve bakkallar saat 20.00'den sonra kapalı olacak.

TEKEL BÜFELER MARKETLER İÇİN GETİRİLEN ÇALIŞMA SAATİ KISITLAMASINA DAHİL Mİ?

Tekel büfeleri, Genelgenin 1'inci maddesi kapsamında marketler için getirilen çalışma saati kısıtlamalarına (saat 10:00-20:00 arası çalışabilme) tabidir.

Hafta sonu marketler açık mı? Marketler saat kaça kadar açık? Bakkal ve market çalışma saatleri

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ 

Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde sokağa çıkabilecekler.

Hafta sonu marketler açık mı? Marketler saat kaça kadar açık? Bakkal ve market çalışma saatleri

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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