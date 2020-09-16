Halil Sezai'nin karakolluk olduğu yaşlı adamı darp ettiği görüntüleri!
Halil Sezai, dün Tuzla'da bir klip çekiminde tartıştığı komşusunu darp edip ve ona tehditler savurduğundan ötürü karakolluk oldu. Olayın ardından o komşu bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında canlı yayında ortaya çıkan darp görüntüleri ile birlikte olan biteni anlattı.
Şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai ,Tuzla Postane Mahallesi'nde çekim yaptığı sırada mahalle sakini olduğu iddia edilen yaşlı bir adama tehditler savurup darp etmişti. Tartışmanın büyümesi üzerine gözaltına alınan Halil Sezai ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Bugün ise Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında canlı yayında o görüntüler paylaşılarak darp edilen kişi ile konuyla ilgili röportaj yapıldı.
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16 Eylül 2020 Çarşamba 12:07
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