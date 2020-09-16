Halil Sezai'nin karakolluk olduğu yaşlı adamı darp ettiği görüntüleri!

Halil Sezai, dün Tuzla'da bir klip çekiminde tartıştığı komşusunu darp edip ve ona tehditler savurduğundan ötürü karakolluk oldu. Olayın ardından o komşu bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında canlı yayında ortaya çıkan darp görüntüleri ile birlikte olan biteni anlattı.