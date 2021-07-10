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  3. Hamza Yazıcı sevgilisine gelen mesajları paylaşarak isyan etti! İşte hayrete düşüren o mesajlar...

Hamza Yazıcı sevgilisine gelen mesajları paylaşarak isyan etti! İşte hayrete düşüren o mesajlar...

Camdaki Kız dizisinin Tako'su Hamza Yazıcı sevgilisi Şenay Forbes ile Alaçatı'da görüntülenmesinin ardından sevgilisine gelen mesajlardan rahatsız oldu. Atılan mesajları sosyal medya hesabından paylaşan Yazıcı isyan etti.

Hamza Yazıcı sevgilisine gelen mesajları paylaşarak isyan etti! İşte hayrete düşüren o mesajlar...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Tako karakterine hayat veren Hamza Yazıcı, dizi sezon finali yapınca sevgilisi Şenay Forbes ile Alaçatı'ya tatile gitti. 

Şenay Forbes ile ilişkisi hakkında açıklamalarda bulunan Yazıcı,  Hayatında her şeyin yolunda olduğunu belirterek, “Bana ‘sempatiksin’ diye yürüdü. İlk atak ondan geldi. Ben de elimden geleni ardıma koymadım, onun koştuğu kadar koştum.” dedi.

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"BEYİNLERİNİZ CÜCE"

Bu haberlerin ardından Instagram hesabından sevgilisine gelen çirkin mesajları ifşa eden Hamza Yazıcı, “Umarım sizin de ailelerinize böyle yorumlar yapılır. Bizim canımızı sıktığınız gibi sizin de canınız sıkılır. Beyinleriniz cüce, kalbiniz sakat kalmış. İnandığınız her şey başınıza yıkılır umarım. Sağlıksızca kalın” notunu paylaştı. 

Hamza Yazıcı sevgilisine gelen mesajları paylaşarak isyan etti! İşte hayrete düşüren o mesajlar...Hamza Yazıcı sevgilisine gelen mesajları paylaşarak isyan etti! İşte hayrete düşüren o mesajlar...Hamza Yazıcı sevgilisine gelen mesajları paylaşarak isyan etti! İşte hayrete düşüren o mesajlar...

{TITLE_STRIP}Sevgilisiyle görüntülenen Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'dan ilginç itiraf!

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{TITLE_STRIP}Camdaki Kız Tako kimdir? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Hamza Yazıcı kimdir, nereli, kaç yaşında? Kaç yaşında? Boyu kaç? Evli mi?

 

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