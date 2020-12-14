Hayalindeki okulu kazanan Zeynep Nur Avcı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!

İzmir'de 17 yaşındaki Zeynep Naz Avcı, dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Standford'da eğitim alma hakkı alarak Türkiye'de konuşulan bir başarıya adım attı. Çift anadal programıyla Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Felsefe bölümü okuyacağı öğrenilen Avcı'nın haberi öğrendiği o anlar kameraya yansıdı.