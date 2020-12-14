  1. WEB TV
  2. DİZİLER VE FİLMLER
  3. Yasak Elma 89. bölüm fragmanı yayınlandı | Yıldız Çağatay'dan ayrılıyor mu?

Yasak Elma 89. bölüm fragmanı yayınlandı | Yıldız Çağatay'dan ayrılıyor mu?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Yasak Elma 89. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Hasan Ali Kuyucu Ender ile yakınlaşma planları kurarken Çağatay'ın sevgilisinin Yıldız ile tartışması gerilimi arttırır. Yıldız bu durumu Çağatay ile tartışmasının ardından evden ayrılır.

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'nın 89. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

YASAK ELMA KONUSU

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur. Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.

Yasak Elma 89. bölüm fragmanı yayınlandı | Yıldız Çağatay'dan ayrılıyor mu?

YASAK ELMA OYUNCULARI

Şevval Sam: Ender Argun/Ekinci   

Talat Bulut: Halit Argun    

Eda Ece: Yıldız Argun/Yılmaz   

Şafak Pekdemir: Zehra Argun   

Buçe Buse Kahraman: Lila Argun  

Barış Aytaç: Caner Çelebi  

İlber Uygar Kaboğlu: Erim Argun    

Nilgün Türksever: Zerrin Taşdemir    

Barış Kılıç: Kaya Ekinci  

Doğaç Yıldız: Yiğit Ekinci   

Nesrin Cavadzade: Şahika Ekinci  

Gökhan Alkan: Kerim  

Masumlar Apartmanı 14. bölüm fragmanı yayınlandı | Safiye Naci ile ilgili gerçekleri anlatıyor!Masumlar Apartmanı 14. bölüm fragmanı yayınlandı | Safiye Naci ile ilgili gerçekleri anlatıyor!

Mucize Doktor 42. bölüm fragmanı yayınlandı | Ferman mı, Ali Vefa mı kazanacak?Mucize Doktor 42. bölüm fragmanı yayınlandı | Ferman mı, Ali Vefa mı kazanacak?

Çukur 4. sezon 15. bölüm fragmanı yayınlandı | Aileler arası savaş yeni başlıyor!Çukur 4. sezon 15. bölüm fragmanı yayınlandı | Aileler arası savaş yeni başlıyor!

Kuruluş Osman 38. bölüm fragmanı yayınlandı | Osman Bey, tuzaktan kurtulabilecek mi?Kuruluş Osman 38. bölüm fragmanı yayınlandı | Osman Bey, tuzaktan kurtulabilecek mi?

 

14 Aralık 2020 Pazartesi 10:13
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Doğduğun Ev Kaderindir 24. bölüm fragmanı yayınlandı! | Mehdi, Zeynep'i bulabilecek mi?
Doğduğun Ev Kaderindir 24. bölüm fragmanı yayınlandı! | Mehdi, Zeynep'i bulabilecek mi?
Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 176. Bölüm fragmanı yayınlandı | Alpaslan ölüyor mu?
Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 176. Bölüm fragmanı yayınlandı | Alpaslan ölüyor mu?
Yasak Elma 89. bölüm fragmanı yayınlandı | Yıldız Çağatay'dan ayrılıyor mu?
Yasak Elma 89. bölüm fragmanı yayınlandı | Yıldız Çağatay'dan ayrılıyor mu?
Masumlar Apartmanı 14. bölüm fragmanı yayınlandı | Safiye Naci ile ilgili gerçekleri anlatıyor!
Masumlar Apartmanı 14. bölüm fragmanı yayınlandı | Safiye Naci ile ilgili gerçekleri anlatıyor!
Mucize Doktor 42. bölüm fragmanı yayınlandı | Ferman mı, Ali Vefa mı kazanacak?
Mucize Doktor 42. bölüm fragmanı yayınlandı | Ferman mı, Ali Vefa mı kazanacak?
Çukur 4. sezon 15. bölüm fragmanı yayınlandı | Aileler arası savaş yeni başlıyor!
Çukur 4. sezon 15. bölüm fragmanı yayınlandı | Aileler arası savaş yeni başlıyor!
Kuruluş Osman 38. bölüm fragmanı yayınlandı | Osman Bey, tuzaktan kurtulabilecek mi?
Kuruluş Osman 38. bölüm fragmanı yayınlandı | Osman Bey, tuzaktan kurtulabilecek mi?
Hekimoğlu 29. bölüm fragmanı yayınlandı | Ateş, Memoli'yi kurtarabilecek mi?
Hekimoğlu 29. bölüm fragmanı yayınlandı | Ateş, Memoli'yi kurtarabilecek mi?
Sefirin Kızı 32. bölüm fragmanı yayınlandı | Sancar Menekşe'nin hamile olmadığı öğreniyor!
Sefirin Kızı 32. bölüm fragmanı yayınlandı | Sancar Menekşe'nin hamile olmadığı öğreniyor!
Arıza 14. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza konsorsiyumu ifşa edecek mi?
Arıza 14. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza konsorsiyumu ifşa edecek mi?