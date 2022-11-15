Hayranları bunu bekliyordu! Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi için beklenen haberi verdi!

Oyuncu Necati Şaşmaz, televizyon tarihinin unutulmaz dizisi Kurtlar Vadisi için hayranlarına müjdeli bir haber verdi.

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Hayranları bunu bekliyordu! Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi için beklenen haberi verdi! 1

Mazhar Alanson'un TRT Müzik'te yayınlanan programına konuk olan Necati Şaşmaz yıllar boyunca Polat Alemdar karakterine hayat verdiği Kurtlar Vadisi dizisi için açıklamalarda bulundu.

2003 yılında başlayıp yıllar boyunca devam eden mafya dizisi Perşembe akşamları herkesi ekran başına kilitliyordu.

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Hayranları bunu bekliyordu! Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi için beklenen haberi verdi!
Hayranları bunu bekliyordu! Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi için beklenen haberi verdi!
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